https://ria.ru/20240417/ek-1940594752.html

Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне

Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне - РИА Новости, 17.04.2024

Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа в настоящее время сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:29

2024-04-17T15:29

2024-04-17T15:56

европа

еврокомиссия

в мире

евросоюз

брюссель

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа в настоящее время сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться."Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому", - сказала она, выступая на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.Подготовка к возможному вооруженном конфликту должна, по ее словам, заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС.Глава ЕК также добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", - пояснила фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

европа

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Наталья Макарова

европа, еврокомиссия, в мире, евросоюз, брюссель, урсула фон дер ляйен