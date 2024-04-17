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Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне - РИА Новости, 17.04.2024
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15:29 17.04.2024 (обновлено: 15:56 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ek-1940594752.html
Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне
Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне - РИА Новости, 17.04.2024
Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа в настоящее время сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:29
2024-04-17T15:56
европа
еврокомиссия
в мире
евросоюз
брюссель
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа в настоящее время сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться."Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому", - сказала она, выступая на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.Подготовка к возможному вооруженном конфликту должна, по ее словам, заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС.Глава ЕК также добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", - пояснила фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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Европа, Еврокомиссия, В мире, Евросоюз, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне

Глава ЕК: Европа не сталкивается с угрозой войны, но к ней надо готовиться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа в настоящее время сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться.
«
"Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому", - сказала она, выступая на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.
Подготовка к возможному вооруженном конфликту должна, по ее словам, заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС.
Глава ЕК также добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", - пояснила фон дер Ляйен.
Изображение сгенерировано ИИ
Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях
16 апреля, 08:00
 
ЕвропаЕврокомиссияВ миреЕвросоюзБрюссельУрсула фон дер Ляйен
 
 
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