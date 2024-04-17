Глава ЕК считает, что надо готовиться к войне
Глава ЕК: Европа не сталкивается с угрозой войны, но к ней надо готовиться
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа в настоящее время сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться.
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"Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому", - сказала она, выступая на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.
Подготовка к возможному вооруженном конфликту должна, по ее словам, заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС.
Глава ЕК также добавила, что ЕС "должен стремиться разрабатывать и производить следующее поколение боевых возможностей для победы в бою". "Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе", - пояснила фон дер Ляйен.