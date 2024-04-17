https://ria.ru/20240417/dtp-1940517536.html
В Москве произошло массовое ДТП
В Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве произошло массовое ДТП
Сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:02
2024-04-17T10:02
2024-04-17T10:26
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Большом Крестовском путепроводе произошло ДТП с участием девяти машин", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, пострадавших нет - "жестянка". На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод. "На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. -0-
https://ria.ru/20240131/dtp-1924658883.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве произошло массовое ДТП
В Москве на Большом Крестовском путепроводе столкнулись девять машин
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На Большом Крестовском путепроводе произошло ДТП с участием девяти машин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, пострадавших нет - "жестянка". На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. -0-