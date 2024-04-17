Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 17.04.2024 (обновлено: 10:26 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/dtp-1940517536.html
В Москве произошло массовое ДТП
В Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 17.04.2024
В Москве произошло массовое ДТП
Сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:02
2024-04-17T10:26
происшествия
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599946524_0:0:2292:1289_1920x0_80_0_0_0bba5bc5db77eacb660904cb6239f861.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Большом Крестовском путепроводе произошло ДТП с участием девяти машин", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, пострадавших нет - "жестянка". На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод. "На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. -0-
https://ria.ru/20240131/dtp-1924658883.html
https://ria.ru/20231031/dtp-1906438678.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599946524_0:0:2038:1528_1920x0_80_0_0_052061655e9dad5b7acfe561b3deec94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве произошло массовое ДТП

В Москве на Большом Крестовском путепроводе столкнулись девять машин

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сразу девять автомашин столкнулись на Большом Крестовском путепроводе на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На Большом Крестовском путепроводе произошло ДТП с участием девяти машин", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте
31 января, 18:54
По его словам, предварительно, пострадавших нет - "жестянка". На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира, 81, Крестовский путепровод.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. -0-
ДТП на Садовом кольце
В Москве столкнулись внедорожник и Maybach
31 октября 2023, 14:53
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала