https://ria.ru/20240417/deti-1940631685.html

В Германии нашли украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию

В Германии нашли украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию - РИА Новости, 17.04.2024

В Германии нашли украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию

Более 160 детей, про которых Киев заявлял, что их вывезли в Россию, нашли в Германии, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:44

2024-04-17T17:44

2024-04-17T18:16

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 160 детей, про которых Киев заявлял, что их вывезли в Россию, нашли в Германии, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский."Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ, <...> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка (про которых Киев заявлял, что они вывезены в Россию. — Прим. ред.)", — приводятся его слова на сайте ведомства.В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя это заявление, предложила поискать в других странах украинских детей, которые считались вывезенными в Россию. По ее словам, Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что Киев создал "мифологическую систему" в отношении несовершеннолетних, которых якобы "депортировали" в Россию, "называя числа в десятки тысяч и сообщая о несуществующих обстоятельствах"."Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками", — подчеркнула Львова-Белова.Омбудсмен выразила уверенность, что однажды правда восторжествует и глобальная дезинформация со стороны Киева прекратится.В декабре прошлого года Львова-Белова сообщила РИА Новости, что детей c Украины, которые остались без законных представителей, на территории России нет. По ее словам, всех несовершеннолетних передали родителям или родственникам. В июне 2023 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские дети, находящиеся на территории России, могут воссоединиться с родителями, если те объявятся и от них поступит такой запрос. Министр подчеркнул, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.

https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html

https://ria.ru/20240311/deti-1932382859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, украина, сергей лавров, мария львова-белова, германия