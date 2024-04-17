В Германии нашли украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию
Киев заявил, что в ФРГ нашли более 160 детей, которых считали вывезенными в РФ
© Мария Меркулова/Радио SputnikГермания, Нижняя Саксония, городская площадь
© Мария Меркулова/Радио Sputnik
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 160 детей, про которых Киев заявлял, что их вывезли в Россию, нашли в Германии, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
«
"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ, <...> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка (про которых Киев заявлял, что они вывезены в Россию. — Прим. ред.)", — приводятся его слова на сайте ведомства.
В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя это заявление, предложила поискать в других странах украинских детей, которые считались вывезенными в Россию. По ее словам, Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что Киев создал "мифологическую систему" в отношении несовершеннолетних, которых якобы "депортировали" в Россию, "называя числа в десятки тысяч и сообщая о несуществующих обстоятельствах".
«
"Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками", — подчеркнула Львова-Белова.
Омбудсмен выразила уверенность, что однажды правда восторжествует и глобальная дезинформация со стороны Киева прекратится.
В декабре прошлого года Львова-Белова сообщила РИА Новости, что детей c Украины, которые остались без законных представителей, на территории России нет. По ее словам, всех несовершеннолетних передали родителям или родственникам. В июне 2023 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские дети, находящиеся на территории России, могут воссоединиться с родителями, если те объявятся и от них поступит такой запрос. Министр подчеркнул, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.