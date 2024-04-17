https://ria.ru/20240417/damba-1940603217.html
В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар
В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар
Специалисты укрепили дамбу у реки Сакмар, которая может затопить село Кушкуль с 5-тысячным населением в Оренбургской области, сообщила мэрия Оренбурга в своем... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:58
2024-04-17T15:58
2024-04-17T16:14
оренбург
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940110496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_415ecde7459c726b67af07364ebad780.jpg
УФА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты укрепили дамбу у реки Сакмар, которая может затопить село Кушкуль с 5-тысячным населением в Оренбургской области, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале. "Запас высоты подъема уровня реки Сакмара до верха рабочей отметки дамбы в оренбургском поселке Кушкуль составляет 2,5 метра",- приводятся в сообщении слова начальника управления ЖКХ мэрии Оренбурга Андрея Райкова, который осмотрел дамбу. В мэрии уточнили, что дамба служит защитным сооружением от паводковых вод поселка Кушкуль с населением 5274 человека. Ее протяженность составляет 3050 метров, средняя отметка гребня дамбы - 95,5 метра над уровнем моря. "Специалисты провели работы по ликвидации несанкционированных переездов через дамбу. В этих местах выполнена дополнительная подсыпка и трамбовка глины. Кроме того, завезен дополнительный запас глины и распределен по точкам вдоль гидротехнического сооружения на случай реагирования при нештатной ситуации. При необходимости завоз грунта будет продолжен",- говорится в сообщении. Администрация города просит жителей не вмешиваться в работу гидротехнического сооружения, не проводить земляные работы, которые могут нарушить целостность дамбы, не завозить грунт и не устраивать проезды по телу дамбы на любом виде транспорта. "На сегодняшний день уровень реки Сакмара в районе поселка имени Ленина составляет 5,65 метра. Запас высоты подъема уровня вод до верха рабочей отметки дамбы составляет 2,5 метра. Также в районе гидротехнического сооружения выставлен пост наблюдения. Продолжается мониторинг паводковой обстановки, ведется регулярный замер уровня паводковых вод в контрольных точках", – рассказал Райков. По прогнозу оренбургского гидрометцентра, в ближайшие двое суток уровень воды в реке Сакмара еще будет расти, но темп роста станет меньше, добавили в мэрии Оренбурга.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939076033.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940110496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2e88b390f4790da2f066f1f4bedd447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар
В Оренбуржье укрепили дамбу у реки, которая может затопить село Кушкуль
УФА, 17 апр - РИА Новости.
Специалисты укрепили дамбу у реки Сакмар, которая может затопить село Кушкуль с 5-тысячным населением в Оренбургской области, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале
.
"Запас высоты подъема уровня реки Сакмара до верха рабочей отметки дамбы в оренбургском поселке Кушкуль составляет 2,5 метра",- приводятся в сообщении слова начальника управления ЖКХ мэрии Оренбурга
Андрея Райкова, который осмотрел дамбу.
В мэрии уточнили, что дамба служит защитным сооружением от паводковых вод поселка Кушкуль с населением 5274 человека. Ее протяженность составляет 3050 метров, средняя отметка гребня дамбы - 95,5 метра над уровнем моря.
"Специалисты провели работы по ликвидации несанкционированных переездов через дамбу. В этих местах выполнена дополнительная подсыпка и трамбовка глины. Кроме того, завезен дополнительный запас глины и распределен по точкам вдоль гидротехнического сооружения на случай реагирования при нештатной ситуации. При необходимости завоз грунта будет продолжен",- говорится в сообщении.
Администрация города просит жителей не вмешиваться в работу гидротехнического сооружения, не проводить земляные работы, которые могут нарушить целостность дамбы, не завозить грунт и не устраивать проезды по телу дамбы на любом виде транспорта.
"На сегодняшний день уровень реки Сакмара в районе поселка имени Ленина составляет 5,65 метра. Запас высоты подъема уровня вод до верха рабочей отметки дамбы составляет 2,5 метра. Также в районе гидротехнического сооружения выставлен пост наблюдения. Продолжается мониторинг паводковой обстановки, ведется регулярный замер уровня паводковых вод в контрольных точках", – рассказал Райков.
По прогнозу оренбургского гидрометцентра, в ближайшие двое суток уровень воды в реке Сакмара еще будет расти, но темп роста станет меньше, добавили в мэрии Оренбурга.