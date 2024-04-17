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В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар

В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбургской области укрепили дамбу у реки Сакмар

Специалисты укрепили дамбу у реки Сакмар, которая может затопить село Кушкуль с 5-тысячным населением в Оренбургской области, сообщила мэрия Оренбурга в своем... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:58

2024-04-17T15:58

2024-04-17T16:14

оренбург

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты укрепили дамбу у реки Сакмар, которая может затопить село Кушкуль с 5-тысячным населением в Оренбургской области, сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале. "Запас высоты подъема уровня реки Сакмара до верха рабочей отметки дамбы в оренбургском поселке Кушкуль составляет 2,5 метра",- приводятся в сообщении слова начальника управления ЖКХ мэрии Оренбурга Андрея Райкова, который осмотрел дамбу. В мэрии уточнили, что дамба служит защитным сооружением от паводковых вод поселка Кушкуль с населением 5274 человека. Ее протяженность составляет 3050 метров, средняя отметка гребня дамбы - 95,5 метра над уровнем моря. "Специалисты провели работы по ликвидации несанкционированных переездов через дамбу. В этих местах выполнена дополнительная подсыпка и трамбовка глины. Кроме того, завезен дополнительный запас глины и распределен по точкам вдоль гидротехнического сооружения на случай реагирования при нештатной ситуации. При необходимости завоз грунта будет продолжен",- говорится в сообщении. Администрация города просит жителей не вмешиваться в работу гидротехнического сооружения, не проводить земляные работы, которые могут нарушить целостность дамбы, не завозить грунт и не устраивать проезды по телу дамбы на любом виде транспорта. "На сегодняшний день уровень реки Сакмара в районе поселка имени Ленина составляет 5,65 метра. Запас высоты подъема уровня вод до верха рабочей отметки дамбы составляет 2,5 метра. Также в районе гидротехнического сооружения выставлен пост наблюдения. Продолжается мониторинг паводковой обстановки, ведется регулярный замер уровня паводковых вод в контрольных точках", – рассказал Райков. По прогнозу оренбургского гидрометцентра, в ближайшие двое суток уровень воды в реке Сакмара еще будет расти, но темп роста станет меньше, добавили в мэрии Оренбурга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024