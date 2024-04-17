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В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности

В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 17.04.2024

В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в посёлке Магдагачи Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины, сообщил глава муниципалитета Андрей Горюнов. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:19

2024-04-17T06:19

2024-04-17T06:19

амурская область

магдагачинский район

благовещенск

василий орлов (губернатор)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в посёлке Магдагачи Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины, сообщил глава муниципалитета Андрей Горюнов. К подъёму воды до верхней отметки плотины привели обильные осадки. Размыло дорогу Магдагачи – Красная Падь. В ближайшие четыре дня вновь прогнозируют ливневые дожди. На комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение открыть третий шлюз плотины, чтобы снизить уровень воды до нормальной отметки. "Мы постараемся сбрасывать её не агрессивно и сохранить дорогу, соединяющую райцентр и Толбузино, но если возникнет риск прорыва дамбы, будем вынуждены открыть створы сильнее, и тогда нулевой километр снова окажется под водой. Когда вода достигнет нижних отметок, поднимем все створы шлюз и позволим ей уходить, не создавая лишней нагрузки на дамбу. В связи со сложившейся обстановкой в районе действует режим повышенной готовности", - написал глава района в Telegram-канале. Ситуация находится на контроле губернатора Василия Орлова, зампредседателя правительства – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова. По состоянию на утро среды, уровень воды значительно снизился. Автодорога Магдагачи – Толбузино продолжает функционировать, размывы отсутствуют. В связи с этим приоткрыли четвёртый шлюз. Для сохранения транспортного сообщения между райцентром и селом Толбузино, городком газовиков, станцией обезжелезивания власти региона направят в Магдагачинский район плавающий гусеничный транспортёр. Он позволит перевозить людей, продукты питания, медикаменты и, при необходимости, некоторую технику, уточнил глава района. Гидротехническое сооружение, построенное более 90 лет назад в Магдагачи, аккумулирует воду, которая используется для нужд котельной и существенно влияет на водоснабжение поселка. В августе 2022 года плотину переполнили ливневые осадки и это привело к её прорыву и затоплению района и дорог, был введён режим ЧС. Посёлок Магдагачи остался без воды. Аварийно-восстановительные работы позволили обеспечить необходимый уровень воды в водохранилище и отопительный сезон прошел без происшествий. Сейчас сооружение готовят к капитальному ремонту. Предварительная стоимость проекта – 170 миллионов рублей. Магдагачи - посёлок городского типа в Амурской области с населением порядка 10 тысяч человек. Расположен в 470 километрах к северо-западу от Благовещенска. В поселке располагается одноименная железнодорожная станция (на Транссибирской магистрали).

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940493308.html

https://ria.ru/20240417/tobol-1940492852.html

https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html

амурская область

магдагачинский район

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амурская область, магдагачинский район, благовещенск, василий орлов (губернатор), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия