Рейтинг@Mail.ru
В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/damba-1940497789.html
В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности
В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 17.04.2024
В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в посёлке Магдагачи Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины, сообщил глава муниципалитета Андрей Горюнов. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:19
2024-04-17T06:19
амурская область
магдагачинский район
благовещенск
василий орлов (губернатор)
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в посёлке Магдагачи Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины, сообщил глава муниципалитета Андрей Горюнов. К подъёму воды до верхней отметки плотины привели обильные осадки. Размыло дорогу Магдагачи – Красная Падь. В ближайшие четыре дня вновь прогнозируют ливневые дожди. На комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение открыть третий шлюз плотины, чтобы снизить уровень воды до нормальной отметки. "Мы постараемся сбрасывать её не агрессивно и сохранить дорогу, соединяющую райцентр и Толбузино, но если возникнет риск прорыва дамбы, будем вынуждены открыть створы сильнее, и тогда нулевой километр снова окажется под водой. Когда вода достигнет нижних отметок, поднимем все створы шлюз и позволим ей уходить, не создавая лишней нагрузки на дамбу. В связи со сложившейся обстановкой в районе действует режим повышенной готовности", - написал глава района в Telegram-канале. Ситуация находится на контроле губернатора Василия Орлова, зампредседателя правительства – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова. По состоянию на утро среды, уровень воды значительно снизился. Автодорога Магдагачи – Толбузино продолжает функционировать, размывы отсутствуют. В связи с этим приоткрыли четвёртый шлюз. Для сохранения транспортного сообщения между райцентром и селом Толбузино, городком газовиков, станцией обезжелезивания власти региона направят в Магдагачинский район плавающий гусеничный транспортёр. Он позволит перевозить людей, продукты питания, медикаменты и, при необходимости, некоторую технику, уточнил глава района. Гидротехническое сооружение, построенное более 90 лет назад в Магдагачи, аккумулирует воду, которая используется для нужд котельной и существенно влияет на водоснабжение поселка. В августе 2022 года плотину переполнили ливневые осадки и это привело к её прорыву и затоплению района и дорог, был введён режим ЧС. Посёлок Магдагачи остался без воды. Аварийно-восстановительные работы позволили обеспечить необходимый уровень воды в водохранилище и отопительный сезон прошел без происшествий. Сейчас сооружение готовят к капитальному ремонту. Предварительная стоимость проекта – 170 миллионов рублей. Магдагачи - посёлок городского типа в Амурской области с населением порядка 10 тысяч человек. Расположен в 470 километрах к северо-западу от Благовещенска. В поселке располагается одноименная железнодорожная станция (на Транссибирской магистрали).
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940493308.html
https://ria.ru/20240417/tobol-1940492852.html
https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html
амурская область
магдагачинский район
благовещенск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, магдагачинский район, благовещенск, василий орлов (губернатор), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия
Амурская область, Магдагачинский район, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия
В приамурском поселке Магдагачи ввели режим повышенной готовности

В амурском Магдагачи ввели режим повышенной готовности из-за риска прорыва дамбы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в посёлке Магдагачи Амурской области из-за риска прорыва водосливной плотины, сообщил глава муниципалитета Андрей Горюнов.
К подъёму воды до верхней отметки плотины привели обильные осадки. Размыло дорогу Магдагачи – Красная Падь. В ближайшие четыре дня вновь прогнозируют ливневые дожди. На комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение открыть третий шлюз плотины, чтобы снизить уровень воды до нормальной отметки.
Река Селенга, Бурятия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В селе в Бурятии подтопило более 20 приусадебных участков
04:46
"Мы постараемся сбрасывать её не агрессивно и сохранить дорогу, соединяющую райцентр и Толбузино, но если возникнет риск прорыва дамбы, будем вынуждены открыть створы сильнее, и тогда нулевой километр снова окажется под водой. Когда вода достигнет нижних отметок, поднимем все створы шлюз и позволим ей уходить, не создавая лишней нагрузки на дамбу. В связи со сложившейся обстановкой в районе действует режим повышенной готовности", - написал глава района в Telegram-канале.
Ситуация находится на контроле губернатора Василия Орлова, зампредседателя правительства – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова.
По состоянию на утро среды, уровень воды значительно снизился. Автодорога Магдагачи – Толбузино продолжает функционировать, размывы отсутствуют. В связи с этим приоткрыли четвёртый шлюз.
Микрорайон Тополя в Кургане - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки
04:36
Для сохранения транспортного сообщения между райцентром и селом Толбузино, городком газовиков, станцией обезжелезивания власти региона направят в Магдагачинский район плавающий гусеничный транспортёр. Он позволит перевозить людей, продукты питания, медикаменты и, при необходимости, некоторую технику, уточнил глава района.
Гидротехническое сооружение, построенное более 90 лет назад в Магдагачи, аккумулирует воду, которая используется для нужд котельной и существенно влияет на водоснабжение поселка. В августе 2022 года плотину переполнили ливневые осадки и это привело к её прорыву и затоплению района и дорог, был введён режим ЧС. Посёлок Магдагачи остался без воды. Аварийно-восстановительные работы позволили обеспечить необходимый уровень воды в водохранилище и отопительный сезон прошел без происшествий. Сейчас сооружение готовят к капитальному ремонту. Предварительная стоимость проекта – 170 миллионов рублей.
Магдагачи - посёлок городского типа в Амурской области с населением порядка 10 тысяч человек. Расположен в 470 километрах к северо-западу от Благовещенска. В поселке располагается одноименная железнодорожная станция (на Транссибирской магистрали).
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог
03:19
 
Амурская областьМагдагачинский районБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Наводнения в России — 2024ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала