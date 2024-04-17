https://ria.ru/20240417/chs-1940626225.html

Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор

Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор - РИА Новости, 17.04.2024

Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор

В Курганской области круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:23

2024-04-17T17:23

2024-04-17T17:23

происшествия

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В Курганской области круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков. "Комиссия по ЧС и штаб работают круглосуточно. Все необходимые решения принимаются немедленно", - сказал глава региона на совещании у главы государства.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курганская область

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Кирилл Волков

происшествия, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024