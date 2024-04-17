https://ria.ru/20240417/chs-1940626225.html
Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор
Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор - РИА Новости, 17.04.2024
Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор
В Курганской области круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:23
2024-04-17T17:23
2024-04-17T17:23
происшествия
курганская область
вадим шумков
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. В Курганской области круглосуточно работает комиссия по ЧС, все решения принимаются немедленно, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков. "Комиссия по ЧС и штаб работают круглосуточно. Все необходимые решения принимаются немедленно", - сказал глава региона на совещании у главы государства.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Курганская комиссия по ЧС работает круглосуточно, заявил губернатор
Шумков: все необходимые решения курганская комиссия по ЧС принимает немедленно