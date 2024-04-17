https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940677099.html

Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа

Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа - РИА Новости, 17.04.2024

Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:26

2024-04-17T22:26

2024-04-17T23:36

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации.Губернатор добавил, что при падении дрона повреждения получило промышленное здание. На месте работают оперативные службы, туда выехали представители региона и администрации города.Позже Гусев уточнил, что в результате инцидента ранения получила женщина 1956 года рождения, она находится под наблюдением врачей. Также повреждены еще два частных домовладения.Местное управление МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в среду средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане. Кроме того, еще один аппарат удалось обезвредить в Тверской области. В результате обошлось без пострадавших и разрушений. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, начиненный взрывчаткой украинский ударный беспилотник обнаружили в лесополосе возле деревни Крутая. По предварительной информации, дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20240415/bespilotnik-1940192754.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины