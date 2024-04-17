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Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 17.04.2024 (обновлено: 23:36 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940677099.html
Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа
Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа - РИА Новости, 17.04.2024
Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа
Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:26
2024-04-17T23:36
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.&quot;Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа&quot;, — говорится в публикации.Губернатор добавил, что при падении дрона повреждения получило промышленное здание. На месте работают оперативные службы, туда выехали представители региона и администрации города.Позже Гусев уточнил, что в результате инцидента ранения получила женщина 1956 года рождения, она находится под наблюдением врачей. Также повреждены еще два частных домовладения.Местное управление МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в среду средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане. Кроме того, еще один аппарат удалось обезвредить в Тверской области. В результате обошлось без пострадавших и разрушений. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, начиненный взрывчаткой украинский ударный беспилотник обнаружили в лесополосе возле деревни Крутая. По предварительной информации, дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240415/bespilotnik-1940192754.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа

Гусев: силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили над Воронежем дрон ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие Вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие Вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие Вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации.

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Над Горловкой сбили украинский беспилотник
15 апреля, 16:24
Губернатор добавил, что при падении дрона повреждения получило промышленное здание. На месте работают оперативные службы, туда выехали представители региона и администрации города.
Позже Гусев уточнил, что в результате инцидента ранения получила женщина 1956 года рождения, она находится под наблюдением врачей. Также повреждены еще два частных домовладения.
Местное управление МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в среду средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане.
Кроме того, еще один аппарат удалось обезвредить в Тверской области. В результате обошлось без пострадавших и разрушений. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, начиненный взрывчаткой украинский ударный беспилотник обнаружили в лесополосе возле деревни Крутая. По предварительной информации, дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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