Над Воронежем нейтрализовали украинский дрон самолетного типа
Гусев: силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили над Воронежем дрон ВСУ
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие Вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие Вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
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"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа", — говорится в публикации.
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Губернатор добавил, что при падении дрона повреждения получило промышленное здание. На месте работают оперативные службы, туда выехали представители региона и администрации города.
Позже Гусев уточнил, что в результате инцидента ранения получила женщина 1956 года рождения, она находится под наблюдением врачей. Также повреждены еще два частных домовладения.
Местное управление МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.
Кроме того, еще один аппарат удалось обезвредить в Тверской области. В результате обошлось без пострадавших и разрушений. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, начиненный взрывчаткой украинский ударный беспилотник обнаружили в лесополосе возле деревни Крутая. По предварительной информации, дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.
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