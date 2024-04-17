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Над Мордовией сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 17.04.2024 (обновлено: 11:14 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940513306.html
Над Мордовией сбили украинский беспилотник
Над Мордовией сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024
Над Мордовией сбили украинский беспилотник
В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:28
2024-04-17T11:14
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
украина
республика мордовия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны."Около 08:00 мск &lt;...&gt; дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.По данным главы республики Артема Здунова, на месте работают силовики.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщила Росавиация, в аэропортах трех городов Поволжья — Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода — утром вводили ограничения, они временно не принимали и не отправляли самолеты.
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
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россия, происшествия, украина, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Украина, Республика Мордовия
Над Мордовией сбили украинский беспилотник

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Мордовией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны.
"Около 08:00 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.
По данным главы республики Артема Здунова, на месте работают силовики.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщила Росавиация, в аэропортах трех городов ПоволжьяКазани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода — утром вводили ограничения, они временно не принимали и не отправляли самолеты.
Российский военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Суперкам в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияУкраинаРеспублика Мордовия
 
 
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