https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940513306.html

Над Мордовией сбили украинский беспилотник

Над Мордовией сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024

Над Мордовией сбили украинский беспилотник

В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:28

2024-04-17T09:28

2024-04-17T11:14

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

украина

республика мордовия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны."Около 08:00 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.По данным главы республики Артема Здунова, на месте работают силовики.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщила Росавиация, в аэропортах трех городов Поволжья — Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода — утром вводили ограничения, они временно не принимали и не отправляли самолеты.

https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, украина, республика мордовия