https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940513306.html
Над Мордовией сбили украинский беспилотник
Над Мордовией сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.04.2024
Над Мордовией сбили украинский беспилотник
В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:28
2024-04-17T09:28
2024-04-17T11:14
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
украина
республика мордовия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны."Около 08:00 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.По данным главы республики Артема Здунова, на месте работают силовики.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщила Росавиация, в аэропортах трех городов Поволжья — Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода — утром вводили ограничения, они временно не принимали и не отправляли самолеты.
https://ria.ru/20240416/superkam-1940353125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, украина, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Украина, Республика Мордовия
Над Мордовией сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Мордовией