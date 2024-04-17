https://ria.ru/20240417/berbok-1940604795.html

Бербок призвала проявить сдержанность в ответ на атаки Ирана

Бербок призвала проявить сдержанность в ответ на атаки Ирана - РИА Новости, 17.04.2024

Бербок призвала проявить сдержанность в ответ на атаки Ирана

Все акторы на Ближнем Востоке во избежание скатывания в ситуацию с непредсказуемым исходом должны проявить "разумную сдержанность" на фоне атак Ирана по... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:05

2024-04-17T16:05

2024-04-17T16:05

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Все акторы на Ближнем Востоке во избежание скатывания в ситуацию с непредсказуемым исходом должны проявить "разумную сдержанность" на фоне атак Ирана по Израилю, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в ходе визита в Израиль. "Будучи близким другом Израиля, я сегодня ясно выразила свою глубокую озабоченность. Нельзя допустить, чтобы регион шаг за шагом скатывался в ситуацию, исход которой совершенно непредсказуем. Сейчас все должны действовать благоразумно и ответственно. Я не говорю о том, чтобы спасовать. Я говорю о благоразумной сдержанности, которая есть не что иное, как сила", - заявила Бербок, выступление которой транслировалась изданием Welt. По ее словам, Израиль уже проявил такую сдержанность путём "оборонительной победы" в ходе отражения атаки Ирана, который в свою очередь должен прекратить "подливать масла в огонь". В ходе своего выступления Бербок также призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа ради жизней палестинцев, страдания которых Ирану "совершенно безразличны". Бербок находится на Ближнем Востоке уже с восьмым визитом с момента нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/berbok-1940028094.html

https://ria.ru/20240414/ataka-1939967679.html

https://ria.ru/20240416/vizit-1940400085.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, иран, ближний восток, анналена бербок, бени ганц, welt, хамас, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем