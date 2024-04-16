https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html

"Русские начнут": на Западе объяснили, что последует за падением Часова Яра

"Русские начнут": на Западе объяснили, что последует за падением Часова Яра - РИА Новости, 16.04.2024

"Русские начнут": на Западе объяснили, что последует за падением Часова Яра

После освобождения Часова Яра российская армия начнет продвижение к Славянску и Краматорску, пишет польская газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:08

2024-04-16T15:08

2024-04-16T16:36

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После освобождения Часова Яра российская армия начнет продвижение к Славянску и Краматорску, пишет польская газета Rzeczpospolita."После отступления ВСУ из Артемовска Часов Яр стал центром украинской обороны в этом районе. Если российской армии удастся его занять, на фронте будет сформирован клин, и русские начнут атаковать очередные населенные пункты ДНР, находящиеся под контролем Украины, прежде всего агломерацию Славянск — Краматорск", — говорится в публикации.Как отмечает издание, россияне обладают "сокрушительным" превосходством над противником в артиллерии, а значительные человеческие ресурсы позволяют им вести наступление сразу в нескольких местах.В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html

https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html

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