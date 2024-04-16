https://ria.ru/20240416/zaes-1940432694.html

Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024

Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:01

2024-04-16T18:01

2024-04-16T18:28

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС. В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 - объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве. В МО РФ уточнили, что перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. "В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - уточнили в министерстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

россия

запорожская область

европа

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Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ. 2024-04-16T18:01 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)