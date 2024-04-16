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Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:01
2024-04-16T18:01
2024-04-16T18:28
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС. В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 - объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве. В МО РФ уточнили, что перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. "В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - уточнили в министерстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.
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Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ.
2024-04-16T18:01
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РИА Новости
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россия, запорожская область, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
МО: российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС