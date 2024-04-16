Рейтинг@Mail.ru
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 16.04.2024 (обновлено: 18:28 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zaes-1940432694.html
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:01
2024-04-16T18:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940434986_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b3353334964916b1e8c53f3d89cc7df.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС. В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 - объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве. В МО РФ уточнили, что перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. "В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - уточнили в министерстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html
россия
запорожская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ.
2024-04-16T18:01
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940434986_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3352f448f0db58b20d8ed98ee1121059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

МО: российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС. В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 - объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
"В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - уточнили в министерстве.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ
Украина осознанно идет к новому Чернобылю
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала