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Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ

Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ - РИА Новости, 16.04.2024

Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ

Губернатор Тверской области Игоря Руденя принял решение в текущем году в два раза увеличить размер выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:52

2024-04-16T16:52

2024-04-16T16:52

тверская область

игорь руденя

тверская область

день победы

социальные выплаты

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игоря Руденя принял решение в текущем году в два раза увеличить размер выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2024 году в Верхневолжье единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат свыше 53 тысяч жителей региона. Для всех категорий граждан, кому полагается данная выплата, ее размер увеличен по сравнению с прошлым годом. Решение приняли на заседании правительства Тверской области во вторник. "Считаем, что эти люди внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны. Они дали нам возможность сегодня жить и работать на нашей земле. Их дело сегодня продолжают участники специальной военной операции. Поэтому забота о наших ветеранах всегда будет нашим приоритетом", - цитирует пресс-служба Руденю. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны размер единовременной выплаты увеличат вдвое - с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Для граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", а также для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов (вдовцов) погибших участников Великой Отечественной войны, родителей и вдов Героев Российской Федерации выплата составит 25 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Труженики тыла получат к празднику по 15 тысяч рублей, в прошлом году им предоставлялось по 5 тысяч рублей. Для вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также детей войны размер выплаты увеличат с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240329/proschanie-1936647145.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, день победы, социальные выплаты, великая отечественная война (1941-1945), ветераны