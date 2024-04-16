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Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ - РИА Новости, 16.04.2024
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Тверская область
 
16:52 16.04.2024
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Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ
Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ - РИА Новости, 16.04.2024
Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ
Губернатор Тверской области Игоря Руденя принял решение в текущем году в два раза увеличить размер выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:52
2024-04-16T16:52
тверская область
игорь руденя
тверская область
день победы
социальные выплаты
великая отечественная война (1941-1945)
ветераны
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игоря Руденя принял решение в текущем году в два раза увеличить размер выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2024 году в Верхневолжье единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат свыше 53 тысяч жителей региона. Для всех категорий граждан, кому полагается данная выплата, ее размер увеличен по сравнению с прошлым годом. Решение приняли на заседании правительства Тверской области во вторник. "Считаем, что эти люди внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны. Они дали нам возможность сегодня жить и работать на нашей земле. Их дело сегодня продолжают участники специальной военной операции. Поэтому забота о наших ветеранах всегда будет нашим приоритетом", - цитирует пресс-служба Руденю. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны размер единовременной выплаты увеличат вдвое - с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Для граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", а также для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов (вдовцов) погибших участников Великой Отечественной войны, родителей и вдов Героев Российской Федерации выплата составит 25 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Труженики тыла получат к празднику по 15 тысяч рублей, в прошлом году им предоставлялось по 5 тысяч рублей. Для вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также детей войны размер выплаты увеличат с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.
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игорь руденя, тверская область, день победы, социальные выплаты, великая отечественная война (1941-1945), ветераны
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, День Победы, Социальные выплаты, Великая Отечественная война (1941-1945), Ветераны

Руденя увеличил выплаты ко Дню Победы для участников ВОВ

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игоря Руденя принял решение в текущем году в два раза увеличить размер выплаты ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2024 году в Верхневолжье единовременные региональные выплаты ко Дню Победы получат свыше 53 тысяч жителей региона. Для всех категорий граждан, кому полагается данная выплата, ее размер увеличен по сравнению с прошлым годом. Решение приняли на заседании правительства Тверской области во вторник.
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"Считаем, что эти люди внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны. Они дали нам возможность сегодня жить и работать на нашей земле. Их дело сегодня продолжают участники специальной военной операции. Поэтому забота о наших ветеранах всегда будет нашим приоритетом", - цитирует пресс-служба Руденю.
Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны размер единовременной выплаты увеличат вдвое - с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Для граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", а также для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов (вдовцов) погибших участников Великой Отечественной войны, родителей и вдов Героев Российской Федерации выплата составит 25 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.
Труженики тыла получат к празднику по 15 тысяч рублей, в прошлом году им предоставлялось по 5 тысяч рублей. Для вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также детей войны размер выплаты увеличат с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьДень ПобедыСоциальные выплатыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ветераны
 
 
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