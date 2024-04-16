"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России
Офицер ВСУ Маляревич: украинским военным очень тяжело из-за отсутствия паритета
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинской армии очень тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с Россией, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso.
"Понимаем, что очень важно не допустить прорыва противника к Часову Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело", — пожаловался он.
По мнению офицера, сейчас российская армия превосходит ВСУ по количеству артиллерии в шесть раз, а по беспилотникам — в два раза.
Если Россия займет Часов Яр, предупредил Маляревич, это позволит ей не только наносить удары по позициям ВСУ в Константиновке и Дружовке, но и "доставать" до Краматорска и Славянска.
В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.