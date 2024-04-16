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"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 16.04.2024 (обновлено: 16:37 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vsu-1940405428.html
"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России
"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России - РИА Новости, 16.04.2024
"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России
Украинской армии очень тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с Россией, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:57
2024-04-16T16:37
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинской армии очень тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с Россией, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso."Понимаем, что очень важно не допустить прорыва противника к Часову Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело", — пожаловался он.По мнению офицера, сейчас российская армия превосходит ВСУ по количеству артиллерии в шесть раз, а по беспилотникам — в два раза.Если Россия займет Часов Яр, предупредил Маляревич, это позволит ей не только наносить удары по позициям ВСУ в Константиновке и Дружовке, но и "доставать" до Краматорска и Славянска.В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240416/zapad-1940386926.html
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html
россия
часов яр
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россия, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России

Офицер ВСУ Маляревич: украинским военным очень тяжело из-за отсутствия паритета

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинской армии очень тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с Россией, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso.
"Понимаем, что очень важно не допустить прорыва противника к Часову Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело", — пожаловался он.
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По мнению офицера, сейчас российская армия превосходит ВСУ по количеству артиллерии в шесть раз, а по беспилотникам — в два раза.
Если Россия займет Часов Яр, предупредил Маляревич, это позволит ей не только наносить удары по позициям ВСУ в Константиновке и Дружовке, но и "доставать" до Краматорска и Славянска.
В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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