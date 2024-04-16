Си Цзиньпин встретился с Шольцем
Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая.
Встреча состоялась во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
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Шольц находится в Китае с 14 по 16 апреля, он уже посетил города Чунцин и Шанхай. В Пекине у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых планируется обсудить торговые отношения, конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
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