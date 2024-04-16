https://ria.ru/20240416/vstrecha-1940300704.html

Си Цзиньпин встретился с Шольцем

Си Цзиньпин встретился с Шольцем - РИА Новости, 16.04.2024

Си Цзиньпин встретился с Шольцем

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом, сообщает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:33

2024-04-16T07:33

2024-04-16T07:33

в мире

китай

германия

олаф шольц

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая. Встреча состоялась во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Шольц находится в Китае с 14 по 16 апреля, он уже посетил города Чунцин и Шанхай. В Пекине у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых планируется обсудить торговые отношения, конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

https://ria.ru/20240412/razgovor-1939706925.html

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китай

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, германия, олаф шольц, си цзиньпин