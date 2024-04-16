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Си Цзиньпин встретился с Шольцем - РИА Новости, 16.04.2024
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07:33 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/vstrecha-1940300704.html
Си Цзиньпин встретился с Шольцем
Си Цзиньпин встретился с Шольцем - РИА Новости, 16.04.2024
Си Цзиньпин встретился с Шольцем
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом, сообщает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:33
2024-04-16T07:33
в мире
китай
германия
олаф шольц
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ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая. Встреча состоялась во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Шольц находится в Китае с 14 по 16 апреля, он уже посетил города Чунцин и Шанхай. В Пекине у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых планируется обсудить торговые отношения, конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
https://ria.ru/20240412/razgovor-1939706925.html
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в мире, китай, германия, олаф шольц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Олаф Шольц, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин встретился с Шольцем

Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца

© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая.
Встреча состоялась во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Шольц рассказал, когда готов поговорить с Путиным
12 апреля, 20:09
Шольц находится в Китае с 14 по 16 апреля, он уже посетил города Чунцин и Шанхай. В Пекине у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых планируется обсудить торговые отношения, конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России
14 апреля, 15:03
 
В миреКитайГерманияОлаф ШольцСи Цзиньпин
 
 
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