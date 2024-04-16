https://ria.ru/20240416/vizit-1940400085.html

Бербок объявила о срочном визите в Израиль

Бербок объявила о срочном визите в Израиль - РИА Новости, 16.04.2024

Бербок объявила о срочном визите в Израиль

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила во вторник, что отправится вечером с визитом в Израиль в свете недавней атаки Ирана на еврейское государство. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:40

2024-04-16T15:40

2024-04-16T15:40

в мире

израиль

иран

анналена бербок

айман ас-сафади

обострение ситуации между ираном и израилем

ближний восток

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила во вторник, что отправится вечером с визитом в Израиль в свете недавней атаки Ирана на еврейское государство. "Уже сегодня я снова поеду в Израиль, чтобы провести переговоры. Я заверю наших израильских партнеров в полной солидарности Германии, а также мы обсудим, как предотвратить дальнейшую эскалацию, при которой насилие будет постепенно нарастать", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Трансляция пресс-конференции велась на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Это будет уже пятый визит Бербок на Ближний Восток с момента нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, израиль, иран, анналена бербок, айман ас-сафади, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток