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Бербок объявила о срочном визите в Израиль - РИА Новости, 16.04.2024
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15:40 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/vizit-1940400085.html
Бербок объявила о срочном визите в Израиль
Бербок объявила о срочном визите в Израиль - РИА Новости, 16.04.2024
Бербок объявила о срочном визите в Израиль
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила во вторник, что отправится вечером с визитом в Израиль в свете недавней атаки Ирана на еврейское государство. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:40
2024-04-16T15:40
в мире
израиль
иран
анналена бербок
айман ас-сафади
обострение ситуации между ираном и израилем
ближний восток
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила во вторник, что отправится вечером с визитом в Израиль в свете недавней атаки Ирана на еврейское государство. "Уже сегодня я снова поеду в Израиль, чтобы провести переговоры. Я заверю наших израильских партнеров в полной солидарности Германии, а также мы обсудим, как предотвратить дальнейшую эскалацию, при которой насилие будет постепенно нарастать", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Трансляция пресс-конференции велась на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Это будет уже пятый визит Бербок на Ближний Восток с момента нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
израиль
иран
ближний восток
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в мире, израиль, иран, анналена бербок, айман ас-сафади, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток
В мире, Израиль, Иран, Анналена Бербок, Айман ас-Сафади, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ближний Восток
Бербок объявила о срочном визите в Израиль

Глава МИД ФРГ Бербок объявила о срочном визите в Израиль после атаки Ирана

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила во вторник, что отправится вечером с визитом в Израиль в свете недавней атаки Ирана на еврейское государство.
"Уже сегодня я снова поеду в Израиль, чтобы провести переговоры. Я заверю наших израильских партнеров в полной солидарности Германии, а также мы обсудим, как предотвратить дальнейшую эскалацию, при которой насилие будет постепенно нарастать", - сказала Бербок на пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Трансляция пресс-конференции велась на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Изображение сгенерировано ИИ
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
Вчера, 08:00
Это будет уже пятый визит Бербок на Ближний Восток с момента нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
15 апреля, 08:00
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47
 
В миреИзраильИранАнналена БербокАйман ас-СафадиОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемБлижний Восток
 
 
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