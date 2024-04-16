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Простая математика. В США на одном примере доказали слабость Украины - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:19 16.04.2024 (обновлено: 02:52 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vance-1940285967.html
Простая математика. В США на одном примере доказали слабость Украины
Простая математика. В США на одном примере доказали слабость Украины - РИА Новости, 16.04.2024
Простая математика. В США на одном примере доказали слабость Украины
Соединенным Штатам необходимо признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева, сосредоточившись на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:19
2024-04-16T02:52
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева, сосредоточившись на внутренней политике, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу CNN."Возьмем для примера одну из систем вооружений — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В настоящее время у русских преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики", — сказал он.При этом сенатор подчеркнул, что никакие объемы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ."Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. &lt;…&gt; Но необходимо признать реальность на поле боя", — заключил Вэнс.Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и Алтайском крае. На одном из заводов, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам, ему доложили, что увеличили производство в 3,5 раза.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
https://ria.ru/20240415/polozhenie-1940046615.html
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в мире, украина, киев, америка, вооруженные силы украины, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Америка, Вооруженные силы Украины, США, Россия
Простая математика. В США на одном примере доказали слабость Украины

Сенатор Вэнс: у России все равно будет преимущество даже при поддержке Киева США

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева, сосредоточившись на внутренней политике, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу CNN.
"Возьмем для примера одну из систем вооружений — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В настоящее время у русских преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики", — сказал он.
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При этом сенатор подчеркнул, что никакие объемы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.
"Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. <…> Но необходимо признать реальность на поле боя", — заключил Вэнс.
Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и Алтайском крае. На одном из заводов, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам, ему доложили, что увеличили производство в 3,5 раза.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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