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Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 16.04.2024 (обновлено: 15:21 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине
Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:56
2024-04-16T15:21
в мире
украина
россия
китай
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, подчеркнул, что для скорейшего восстановления мира на Украине "необходимо сосредоточиться на мире и стабильности, а не преследовать личные интересы". По словам Си Цзиньпина, "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий". "Необходимо снизить негативное влияние (кризиса. — Прим. ред.) на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", — добавил китайский лидер. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Читайте в "Дзен": Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении
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https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html
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в мире, украина, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Украина, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условия урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, подчеркнул, что для скорейшего восстановления мира на Украине "необходимо сосредоточиться на мире и стабильности, а не преследовать личные интересы".
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По словам Си Цзиньпина, "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий".
"Необходимо снизить негативное влияние (кризиса. — Прим. ред.) на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", — добавил китайский лидер.
Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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