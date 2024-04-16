https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html

Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине

Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 16.04.2024

Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине

Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:56

2024-04-16T10:56

2024-04-16T15:21

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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, подчеркнул, что для скорейшего восстановления мира на Украине "необходимо сосредоточиться на мире и стабильности, а не преследовать личные интересы". По словам Си Цзиньпина, "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий". "Необходимо снизить негативное влияние (кризиса. — Прим. ред.) на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", — добавил китайский лидер. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Читайте в "Дзен": Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении

https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html

https://ria.ru/20240311/peregovory-1932217410.html

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в мире, украина, россия, китай, си цзиньпин