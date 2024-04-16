https://ria.ru/20240416/ukraina-1940287084.html

Украинский депутат заявил, что страна потеряла "справедливость во всем"

Украинский депутат заявил, что страна потеряла "справедливость во всем" - РИА Новости, 16.04.2024

Украинский депутат заявил, что страна потеряла "справедливость во всем"

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что Украина переживает один из... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T01:51

2024-04-16T01:51

2024-04-16T02:09

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, так как народ потерял "справедливость во всем". В заявлении депутат отметил, что к лету 2024 года власти Украины, ЕС и НАТО подорвали веру населения в "идею сопротивления" и справедливость. "С точки зрения гражданина справедливость сегодня утеряна во всем. Мобилизация – не справедлива. ...Закрытые границы – не справедливо. Коррупция власти – чудовищно не справедливо", - написал депутат. Дубинский добавил, что такая несправедливость полностью уничтожает "мотивацию быть в такой системе" и защищать ее, если человек не является "бенефициаром войны". "Удержать контроль над системой пытаются не обеспечением справедливости, а закручиванием гаек. Что приводит к формированию еще большей несправедливости в отношении ко всем и между всеми", - отметил депутат, подчеркнув, что не хочет предсказывать исход такого процесса. Верховная рада ранее приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, нато