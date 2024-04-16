Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Народного Совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024", сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета мероприятия.
"В ходе моих зарубежных визитов и встреч за первый квартал мы обсудили участие в форуме представителей ряда стран Организации исламского сотрудничества: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Катар и ряда других", - отметил он.
"Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнеров. Из высокопоставленных зарубежных гостей планируют участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Кыргызской республики и премьер-министр Таджикистана, заместители премьер-министров Кувейта и Ливии, члены правящей семьи Катара, министры Малайзии, Ливии, Узбекистана, Афганистана, Палестины, Уганды. Имеется согласие на участие в Казань-форуме ряда членов правительства и парламента нашей страны", - добавил глава республики.
В начале апреля организаторы мероприятия сообщали, что более 80 стран подтвердили участие в KazanForum.
Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum
5 апреля, 10:59
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года. Мероприятие является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".