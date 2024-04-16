https://ria.ru/20240416/turkmeniya-1940390156.html

Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024

Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024 - РИА Новости, 16.04.2024

Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024

Глава Народного Совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024",... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:24

2024-04-16T15:24

2024-04-16T15:24

республика татарстан

рустам минниханов

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

гурбангулы бердымухамедов

россия

туркмения

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Народного Совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024", сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета мероприятия. "В ходе моих зарубежных визитов и встреч за первый квартал мы обсудили участие в форуме представителей ряда стран Организации исламского сотрудничества: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Катар и ряда других", - отметил он. "Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнеров. Из высокопоставленных зарубежных гостей планируют участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Кыргызской республики и премьер-министр Таджикистана, заместители премьер-министров Кувейта и Ливии, члены правящей семьи Катара, министры Малайзии, Ливии, Узбекистана, Афганистана, Палестины, Уганды. Имеется согласие на участие в Казань-форуме ряда членов правительства и парламента нашей страны", - добавил глава республики. В начале апреля организаторы мероприятия сообщали, что более 80 стран подтвердили участие в KazanForum. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года. Мероприятие является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".

https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html

россия

туркмения

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, гурбангулы бердымухамедов, россия, туркмения, республика татарстан (татарстан)