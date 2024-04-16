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Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024 - РИА Новости, 16.04.2024
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Республика Татарстан
 
15:24 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/turkmeniya-1940390156.html
Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024
Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024 - РИА Новости, 16.04.2024
Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024
Глава Народного Совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024",... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:24
2024-04-16T15:24
республика татарстан
рустам минниханов
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
гурбангулы бердымухамедов
россия
туркмения
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Народного Совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024", сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета мероприятия. "В ходе моих зарубежных визитов и встреч за первый квартал мы обсудили участие в форуме представителей ряда стран Организации исламского сотрудничества: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Катар и ряда других", - отметил он. "Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнеров. Из высокопоставленных зарубежных гостей планируют участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Кыргызской республики и премьер-министр Таджикистана, заместители премьер-министров Кувейта и Ливии, члены правящей семьи Катара, министры Малайзии, Ливии, Узбекистана, Афганистана, Палестины, Уганды. Имеется согласие на участие в Казань-форуме ряда членов правительства и парламента нашей страны", - добавил глава республики. В начале апреля организаторы мероприятия сообщали, что более 80 стран подтвердили участие в KazanForum. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года. Мероприятие является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html
россия
туркмения
республика татарстан (татарстан)
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рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, гурбангулы бердымухамедов, россия, туркмения, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Гурбангулы Бердымухамедов, Россия, Туркмения, Республика Татарстан (Татарстан)

Глава Народного Совета Туркмении планирует посетить KazanForum 2024

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Народного Совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024", сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета мероприятия.
"В ходе моих зарубежных визитов и встреч за первый квартал мы обсудили участие в форуме представителей ряда стран Организации исламского сотрудничества: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Катар и ряда других", - отметил он.
"Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнеров. Из высокопоставленных зарубежных гостей планируют участие национальный лидер туркменского народа, председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Кыргызской республики и премьер-министр Таджикистана, заместители премьер-министров Кувейта и Ливии, члены правящей семьи Катара, министры Малайзии, Ливии, Узбекистана, Афганистана, Палестины, Уганды. Имеется согласие на участие в Казань-форуме ряда членов правительства и парламента нашей страны", - добавил глава республики.
В начале апреля организаторы мероприятия сообщали, что более 80 стран подтвердили участие в KazanForum.
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо
Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum
5 апреля, 10:59
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года. Мероприятие является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В этом году форум пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ "Казань Экспо".
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничестваГурбангулы БердымухамедовРоссияТуркменияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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