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Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе - РИА Новости, 16.04.2024
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09:33 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/tuberkulez-1940310189.html
Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе
Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе - РИА Новости, 16.04.2024
Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе
Прокуратура проверяет информацию о том, сотрудник пищеблока школы в Дальнегорске Приморского края, где у детей выявили четыре случая туберкулеза, мог стать... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:33
2024-04-16T09:33
происшествия
здоровье - общество
дальнегорск
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, сотрудник пищеблока школы в Дальнегорске Приморского края, где у детей выявили четыре случая туберкулеза, мог стать источником заболевания, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе № 17 было обнаружено и подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, выполнили КТ легких, им предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Такую помощь уже получают 8 школьников, еще четверо отправятся на реабилитацию в ближайшее время. "Прокуратура Дальнегорска по поручению прокурора края Сергея Столярова организовала проверку по факту заболевания туберкулезом учащихся одной из школ Дальнегорска... Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание", - сообщил собеседник. Он отметил, что 17 апреля в учреждении будет проведена санитарная обработка, школьники на время переведены на дистанционное обучение. Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят административное расследование по факту произошедшего. "Лечение детей, у которых диагноз подтвердился, а также результаты дополнительного обследования несовершеннолетних с положительными результатами туберкулинодиагностики поставлено на контроль", - добавил собеседник.
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дальнегорск
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происшествия, здоровье - общество, дальнегорск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Дальнегорск, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе

Источником вспышки туберкулеза в школе в Приморье мог быть сотрудник пищеблока

© Фото : предоставлено Виталием ОсетинскимТубдиспансер
Тубдиспансер - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : предоставлено Виталием Осетинским
Тубдиспансер. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, сотрудник пищеблока школы в Дальнегорске Приморского края, где у детей выявили четыре случая туберкулеза, мог стать источником заболевания, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Ранее во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе № 17 было обнаружено и подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, выполнили КТ легких, им предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Такую помощь уже получают 8 школьников, еще четверо отправятся на реабилитацию в ближайшее время.
«
"Прокуратура Дальнегорска по поручению прокурора края Сергея Столярова организовала проверку по факту заболевания туберкулезом учащихся одной из школ Дальнегорска... Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание", - сообщил собеседник.
Он отметил, что 17 апреля в учреждении будет проведена санитарная обработка, школьники на время переведены на дистанционное обучение. Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят административное расследование по факту произошедшего.
"Лечение детей, у которых диагноз подтвердился, а также результаты дополнительного обследования несовершеннолетних с положительными результатами туберкулинодиагностики поставлено на контроль", - добавил собеседник.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоДальнегорскПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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