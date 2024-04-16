https://ria.ru/20240416/tuberkulez-1940310189.html

Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе

Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе - РИА Новости, 16.04.2024

Прокуратура проверит сообщение об источнике туберкулеза в приморской школе

Прокуратура проверяет информацию о том, сотрудник пищеблока школы в Дальнегорске Приморского края, где у детей выявили четыре случая туберкулеза, мог стать... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:33

2024-04-16T09:33

2024-04-16T09:33

происшествия

здоровье - общество

дальнегорск

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, сотрудник пищеблока школы в Дальнегорске Приморского края, где у детей выявили четыре случая туберкулеза, мог стать источником заболевания, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе № 17 было обнаружено и подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, выполнили КТ легких, им предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Такую помощь уже получают 8 школьников, еще четверо отправятся на реабилитацию в ближайшее время. "Прокуратура Дальнегорска по поручению прокурора края Сергея Столярова организовала проверку по факту заболевания туберкулезом учащихся одной из школ Дальнегорска... Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание", - сообщил собеседник. Он отметил, что 17 апреля в учреждении будет проведена санитарная обработка, школьники на время переведены на дистанционное обучение. Сотрудники управления Роспотребнадзора проводят административное расследование по факту произошедшего. "Лечение детей, у которых диагноз подтвердился, а также результаты дополнительного обследования несовершеннолетних с положительными результатами туберкулинодиагностики поставлено на контроль", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240321/vaktsina-1934687736.html

дальнегорск

приморский край

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происшествия, здоровье - общество, дальнегорск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)