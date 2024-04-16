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Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля - РИА Новости, 16.04.2024
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля
Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:29
2024-04-16T10:29
2024-04-16T10:29
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине. Его слова приводит Центральное телевидение Китая."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", - сказал Си Цзиньпин, говоря об украинском кризисе.
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В мире, Китай, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине, Украина
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля
Си Цзиньпин: все стороны должны работать над восстановлением мира на Украине