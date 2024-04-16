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Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/tszinpin-1940322368.html
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля - РИА Новости, 16.04.2024
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля
Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:29
2024-04-16T10:29
в мире
китай
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
украина
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине. Его слова приводит Центральное телевидение Китая."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", - сказал Си Цзиньпин, говоря об украинском кризисе.
https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html
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в мире, китай, си цзиньпин, украина
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине, Украина
Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля

Си Цзиньпин: все стороны должны работать над восстановлением мира на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
"В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", - сказал Си Цзиньпин, говоря об украинском кризисе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСи ЦзиньпинУкраина
 
 
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