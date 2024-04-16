https://ria.ru/20240416/tszinpin-1940322368.html

Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля

Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля - РИА Новости, 16.04.2024

Си Цзиньпин призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля

Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:29

2024-04-16T10:29

2024-04-16T10:29

в мире

китай

си цзиньпин

специальная военная операция на украине

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине. Его слова приводит Центральное телевидение Китая."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", - сказал Си Цзиньпин, говоря об украинском кризисе.

https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, си цзиньпин, украина