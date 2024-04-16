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В ДНР открылся филиал детского учебного центра "Воин" - РИА Новости, 16.04.2024
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21:16 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/tsentr-1940463868.html
В ДНР открылся филиал детского учебного центра "Воин"
В ДНР открылся филиал детского учебного центра "Воин" - РИА Новости, 16.04.2024
В ДНР открылся филиал детского учебного центра "Воин"
В Донецке открылся филиал детского учебного центра "Воин", программа которого была презентована на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023",... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:16
2024-04-16T21:16
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волгоград
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общество
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В Донецке открылся филиал детского учебного центра "Воин", программа которого была презентована на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", рассказал РИА Новости депутат народного совета ДНР, директор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в ДНР Александр Камышов. "Центр "Воин" в Донецкой Народной Республике будет работать по 18 образовательным программам, которые прописаны в самом центре в Москве. В Донецкой Народной Республике с 15-го числа уже начата работа на базе четырех организаций учебных, общеобразовательных. Работаем мы по принципу сетевых договоров. Соответственно, в каждом учебном заведении у нас открыта отдельная ячейка", - рассказал он. По его словам, такие же учебные центры откроются во всех новых регионах Российской Федерации - в Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В учебных центрах курсанты, кроме всего прочего, смогут получить навыки огневой, инженерной и тактической подготовки, обучиться управлять БПЛА, оказывать первую помощь, слушать курс лекций о национальной безопасности страны. Центр "Воин" также планирует организацию в Волгоградской области уникального летнего детского лагеря, заявил Камышов. "Ежегодно из ДНР дети выезжают на оздоровление в Российскую Федерацию. В этом году это будет уникальный проект объединения именно центра "Воин". 600 человек детей, 4 смены, по 150 человек выйдут на оздоровление в город-герой Волгоград. Почему опять же Волгоград? Потому что объединение вот этих вех историй мы хотим как раз показать", - рассказал он. Камышлов также отметил, что в рамках работы центра "Воин" в ДНР в День Победы состоится очередной мотопробег, который доставит к монументу Саур-Могила частичку Вечного огня от монумента Мамаев Курган. По его словам, это будет уже четвертый подобный мотопробег, в нем примут участие более 100 мотоциклистов. "Мы проводим (эту акцию) уже вот уже четвертый год, четвертый раз в этом году приедет Вечный огонь, частичка Вечного огня из города-героя Сталинграда снова (приедет) на Донбасс и проедет городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Шахтерск, Снежное и доедет уже к подножью нашей Сауры-Могилы", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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донецкая народная республика, волгоград, донецк, общество
Донецкая Народная Республика, Волгоград, Донецк, Общество
В ДНР открылся филиал детского учебного центра "Воин"

Камышов: филиал детского центра "Воин" в ДНР будет работать по 18 программам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В Донецке открылся филиал детского учебного центра "Воин", программа которого была презентована на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", рассказал РИА Новости депутат народного совета ДНР, директор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в ДНР Александр Камышов.
"Центр "Воин" в Донецкой Народной Республике будет работать по 18 образовательным программам, которые прописаны в самом центре в Москве. В Донецкой Народной Республике с 15-го числа уже начата работа на базе четырех организаций учебных, общеобразовательных. Работаем мы по принципу сетевых договоров. Соответственно, в каждом учебном заведении у нас открыта отдельная ячейка", - рассказал он.
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По его словам, такие же учебные центры откроются во всех новых регионах Российской Федерации - в Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В учебных центрах курсанты, кроме всего прочего, смогут получить навыки огневой, инженерной и тактической подготовки, обучиться управлять БПЛА, оказывать первую помощь, слушать курс лекций о национальной безопасности страны.
Центр "Воин" также планирует организацию в Волгоградской области уникального летнего детского лагеря, заявил Камышов.
"Ежегодно из ДНР дети выезжают на оздоровление в Российскую Федерацию. В этом году это будет уникальный проект объединения именно центра "Воин". 600 человек детей, 4 смены, по 150 человек выйдут на оздоровление в город-герой Волгоград. Почему опять же Волгоград? Потому что объединение вот этих вех историй мы хотим как раз показать", - рассказал он.
Камышлов также отметил, что в рамках работы центра "Воин" в ДНР в День Победы состоится очередной мотопробег, который доставит к монументу Саур-Могила частичку Вечного огня от монумента Мамаев Курган. По его словам, это будет уже четвертый подобный мотопробег, в нем примут участие более 100 мотоциклистов.
"Мы проводим (эту акцию) уже вот уже четвертый год, четвертый раз в этом году приедет Вечный огонь, частичка Вечного огня из города-героя Сталинграда снова (приедет) на Донбасс и проедет городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Шахтерск, Снежное и доедет уже к подножью нашей Сауры-Могилы", - пояснил депутат.
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