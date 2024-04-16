В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Полтавской областях звучит с 16.05 (совпадает с мск). В 16.26 она была объявлена в Черкасской области. В Киеве и остальных упомянутых регионах тревога прозвучала в период с 16.30 по 16.34.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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