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В Петербурге умерла женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем - РИА Новости, 16.04.2024
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22:19 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/travmy-1940472332.html
В Петербурге умерла женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем
В Петербурге умерла женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем - РИА Новости, 16.04.2024
В Петербурге умерла женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем
Женщина, которая получила тяжелые травмы в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, во вторник скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:19
2024-04-16T22:19
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Женщина, которая получила тяжелые травмы в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, во вторник скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту. "Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась", - пишет комитет по транспорту в своем Telegram-канале. Отмечается, что власти Петербурга берут на себя организацию похорон умершей женщины, ее семья получит социальную выплату. "В настоящее время следственные органы проводят техническую экспертизу. Ее результаты будут опубликованы официально", - добавляется в сообщении комитета по транспорту. Ранее в "Горэлектротрансе" сообщали, что трамвай проходил обкатку, в нем не было пассажиров.Как ранее сообщали РИА Новости в полиции, в минувшую пятницу трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин были направлены в больницу в состоянии средней тяжести и вскоре выписаны.Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщал региональный главк МВД РФ.
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге умерла женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем

В Петербурге умерла женщина, получившая тяжелые травмы в ДТП с трамваем

© РИА Новости / Павел БедняковБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больничный коридор. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Женщина, которая получила тяжелые травмы в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, во вторник скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту.
«
"Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась", - пишет комитет по транспорту в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что власти Петербурга берут на себя организацию похорон умершей женщины, ее семья получит социальную выплату.
«
"В настоящее время следственные органы проводят техническую экспертизу. Ее результаты будут опубликованы официально", - добавляется в сообщении комитета по транспорту.
Ранее в "Горэлектротрансе" сообщали, что трамвай проходил обкатку, в нем не было пассажиров.
Как ранее сообщали РИА Новости в полиции, в минувшую пятницу трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин были направлены в больницу в состоянии средней тяжести и вскоре выписаны.Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщал региональный главк МВД РФ.
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