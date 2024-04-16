https://ria.ru/20240416/travmy-1940408862.html

Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов

Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов - РИА Новости, 16.04.2024

Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов

Водители электросамокатов чаще всего получают черепно-мозговые травмы, а также травмы печени и костей, сообщил директор Научно-исследовательского института... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:09

2024-04-16T16:09

2024-04-16T16:09

сергей петриков

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

москва

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab9fdd55854057968f4cd8a86e6d3496.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водители электросамокатов чаще всего получают черепно-мозговые травмы, а также травмы печени и костей, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков на брифинге в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня". "Я бы не сказал, что попадает огромное количество самокатчиков, но это травмы довольно тяжелые бывают... Бывает, что люди падают и получают черепно-мозговую травму, потому что падают лицом вниз, это достаточно тяжелая история. Травмы печени довольно часто тоже случаются, потому что там руль... И, естественно, костные травмы", - рассказал Петриков. Он подчеркнул, что необходимо на электросамокатах передвигаться с небольшой скоростью. "У нас как раз полгода назад запланирована была работа, которая сейчас происходит, по описанию характера травм у пациентов, которые страдают на средствах индивидуальной мобильности. В основном, это самокаты и электросамокаты. Это такой новый вид транспорта, и травма толком не описана. Вместе с департаментом информационных технологий была поднята вся база этих пострадавших, потому что не только к нам попадали. И у нас отдельно несколько человек сейчас занимаются описанием этой травмы", – добавил Петриков.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

https://ria.ru/20240402/sud-1937385618.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей петриков, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, здоровье - общество