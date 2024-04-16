https://ria.ru/20240416/travmy-1940408862.html
Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов
Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов - РИА Новости, 16.04.2024
Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов
Водители электросамокатов чаще всего получают черепно-мозговые травмы, а также травмы печени и костей, сообщил директор Научно-исследовательского института... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:09
2024-04-16T16:09
2024-04-16T16:09
сергей петриков
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водители электросамокатов чаще всего получают черепно-мозговые травмы, а также травмы печени и костей, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков на брифинге в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня". "Я бы не сказал, что попадает огромное количество самокатчиков, но это травмы довольно тяжелые бывают... Бывает, что люди падают и получают черепно-мозговую травму, потому что падают лицом вниз, это достаточно тяжелая история. Травмы печени довольно часто тоже случаются, потому что там руль... И, естественно, костные травмы", - рассказал Петриков. Он подчеркнул, что необходимо на электросамокатах передвигаться с небольшой скоростью. "У нас как раз полгода назад запланирована была работа, которая сейчас происходит, по описанию характера травм у пациентов, которые страдают на средствах индивидуальной мобильности. В основном, это самокаты и электросамокаты. Это такой новый вид транспорта, и травма толком не описана. Вместе с департаментом информационных технологий была поднята вся база этих пострадавших, потому что не только к нам попадали. И у нас отдельно несколько человек сейчас занимаются описанием этой травмы", – добавил Петриков.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
https://ria.ru/20240402/sud-1937385618.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей петриков, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, здоровье - общество
Сергей Петриков, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Москва, Здоровье - Общество
Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов
Директор НИИ Склифосовского: самокатчики часто получают травмы головы и печени
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водители электросамокатов чаще всего получают черепно-мозговые травмы, а также травмы печени и костей, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков на брифинге в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня".
"Я бы не сказал, что попадает огромное количество самокатчиков, но это травмы довольно тяжелые бывают... Бывает, что люди падают и получают черепно-мозговую травму, потому что падают лицом вниз, это достаточно тяжелая история. Травмы печени довольно часто тоже случаются, потому что там руль... И, естественно, костные травмы", - рассказал Петриков.
Он подчеркнул, что необходимо на электросамокатах передвигаться с небольшой скоростью.
"У нас как раз полгода назад запланирована была работа, которая сейчас происходит, по описанию характера травм у пациентов, которые страдают на средствах индивидуальной мобильности. В основном, это самокаты и электросамокаты. Это такой новый вид транспорта, и травма толком не описана. Вместе с департаментом информационных технологий была поднята вся база этих пострадавших, потому что не только к нам попадали. И у нас отдельно несколько человек сейчас занимаются описанием этой травмы", – добавил Петриков.