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В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok - РИА Новости, 16.04.2024
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17:31 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/tiktok-1940427800.html
В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok
В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok - РИА Новости, 16.04.2024
В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok
Если TikTok вернется в РФ, для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента, считает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:31
2024-04-16T17:31
технологии
россия
лос-анджелес
сингапур
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владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если TikTok вернется в РФ, для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. "TikTok думает над возвращением в Россию. Лично я не исключаю сценарий специального режима для российского сегмента, когда политически спорный контент будет вычищаться. Они прекрасно понимают, что сегодня в вертикальных видео никто в России "не выстрелил", - сказал он на встрече с участниками "Мастерской новых медиа". В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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технологии, россия, лос-анджелес, сингапур, антон горелкин, владимир путин, tiktok, госдума рф
Технологии, Россия, Лос-Анджелес, Сингапур, Антон Горелкин, Владимир Путин, TikTok, Госдума РФ
В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok

Депутат Горелкин: если TikTok вернется в Россию, для него могут ввести спецрежим

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если TikTok вернется в РФ, для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
«
"TikTok думает над возвращением в Россию. Лично я не исключаю сценарий специального режима для российского сегмента, когда политически спорный контент будет вычищаться. Они прекрасно понимают, что сегодня в вертикальных видео никто в России "не выстрелил", - сказал он на встрече с участниками "Мастерской новых медиа".
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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ТехнологииРоссияЛос-АнджелесСингапурАнтон ГорелкинВладимир ПутинTikTokГосдума РФ
 
 
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