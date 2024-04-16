В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok
Депутат Горелкин: если TikTok вернется в Россию, для него могут ввести спецрежим
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если TikTok вернется в РФ, для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
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"TikTok думает над возвращением в Россию. Лично я не исключаю сценарий специального режима для российского сегмента, когда политически спорный контент будет вычищаться. Они прекрасно понимают, что сегодня в вертикальных видео никто в России "не выстрелил", - сказал он на встрече с участниками "Мастерской новых медиа".
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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