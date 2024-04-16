https://ria.ru/20240416/tiktok-1940427800.html

В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok

В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok - РИА Новости, 16.04.2024

В Госдуме допустили создание специального режима для TikTok

Если TikTok вернется в РФ, для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента, считает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:31

2024-04-16T17:31

2024-04-16T17:31

технологии

россия

лос-анджелес

сингапур

антон горелкин

владимир путин

tiktok

госдума рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если TikTok вернется в РФ, для него может быть разработан специальный режим для российского сегмента с удалением политически спорного контента, считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. "TikTok думает над возвращением в Россию. Лично я не исключаю сценарий специального режима для российского сегмента, когда политически спорный контент будет вычищаться. Они прекрасно понимают, что сегодня в вертикальных видео никто в России "не выстрелил", - сказал он на встрече с участниками "Мастерской новых медиа". В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, лос-анджелес, сингапур, антон горелкин, владимир путин, tiktok, госдума рф