https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html

В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой - РИА Новости, 16.04.2024

В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T01:22

2024-04-16T01:22

2024-04-16T01:22

происшествия

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", - рассказал собеседник агентства. При этом дата их рассмотрения в настоящий момент не назначена, добавили в суде. Как ранее заявляли в пресс-службе Второго западного окружного военного суда, прокуратура настаивает на приговоре в 28 лет лишения свободы вместо назначенных 27, защита же добивается смягчения наказания. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 25 января признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей. Приговор Треповой стал самым суровым из когда-либо назначенных в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.

https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский