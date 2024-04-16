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В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой - РИА Новости, 16.04.2024
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01:22 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой - РИА Новости, 16.04.2024
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:22
2024-04-16T01:22
происшествия
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", - рассказал собеседник агентства. При этом дата их рассмотрения в настоящий момент не назначена, добавили в суде. Как ранее заявляли в пресс-службе Второго западного окружного военного суда, прокуратура настаивает на приговоре в 28 лет лишения свободы вместо назначенных 27, защита же добивается смягчения наказания. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 25 января признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей. Приговор Треповой стал самым суровым из когда-либо назначенных в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

В Апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор Дарье Треповой

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramДарья Трепова в суде
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Дарья Трепова в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", - рассказал собеседник агентства.
Дарья Трепова
Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом
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При этом дата их рассмотрения в настоящий момент не назначена, добавили в суде.
Как ранее заявляли в пресс-службе Второго западного окружного военного суда, прокуратура настаивает на приговоре в 28 лет лишения свободы вместо назначенных 27, защита же добивается смягчения наказания.
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 25 января признал Трепову виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.
Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Приговор Треповой стал самым суровым из когда-либо назначенных в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник
10 апреля, 13:10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДарья ТреповаВладлен Татарский
 
 
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