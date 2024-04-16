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В России вырос спрос на литературу на английском языке - РИА Новости, 16.04.2024
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17:27 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/spros-1940426793.html
В России вырос спрос на литературу на английском языке
В России вырос спрос на литературу на английском языке - РИА Новости, 16.04.2024
В России вырос спрос на литературу на английском языке
Спрос на литературу на английском языке по итогам 2023 года вырос на 669,8% относительно показателей 2022 года, сообщила директор департамента "АСТ Нон-фикшн"... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:27
2024-04-16T17:27
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спрос на литературу на английском языке по итогам 2023 года вырос на 669,8% относительно показателей 2022 года, сообщила директор департамента "АСТ Нон-фикшн" Евгения Ларина. "Здесь не ошибка: литература на английском языке – почти 670% рост", - поделилась она с журналистами на презентации проектов издательства "АСТ Нон-фикшн". По ее словам, такой показатель обусловлен в первую очередь уходом зарубежных издателей и сокращением закупок иностранной литературы. Если раньше литература на иностранных языках привозилась из-за рубежа, это были книги, выпущенные за границей, то сейчас их ввоз прекратился, и их стали выпускать российские издательства, пояснила она. Кроме того, Ларина отметила, что английская литература лучше продается в розницу, а не на маркетплейсах, которые значительно увеличили свои показатели в объеме продаж за последний год. По ее данным, несмотря на повышения спроса на литературу на английском языке, интерес аудитории к изучению английского падает, при этом повышается интерес к восточным языкам. Из книжных трендов Ларина также отметила возросший интерес к эзотерике (на 151,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом), кулинарии (186,5%), истории (140,6%), искусству (150,1%), а также домоводству и строительству (181,3%). "Очень сильно выросла ниша кулинарии, в ней очень поменялся тренд. Сейчас кулинарные книги в моде, в основном, по сериалам, фанатские книги и аниме, безусловно", - поделилась глава департамента. Она также подчеркнула укрепившуюся связь между нон-фикшн-книгами и кинопродуктами: фильмами, сериалами и телепрограммами. Например, популярность сериалов "Наследие" и "Медичи" поспособствовало выпуску серии "Династия".
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россия
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В России вырос спрос на литературу на английском языке

"АСТ Нон-фикшн": спрос на литературу на английском языке вырос на 669,8%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители в книжном магазине
Посетители в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спрос на литературу на английском языке по итогам 2023 года вырос на 669,8% относительно показателей 2022 года, сообщила директор департамента "АСТ Нон-фикшн" Евгения Ларина.
«
"Здесь не ошибка: литература на английском языке – почти 670% рост", - поделилась она с журналистами на презентации проектов издательства "АСТ Нон-фикшн".
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По ее словам, такой показатель обусловлен в первую очередь уходом зарубежных издателей и сокращением закупок иностранной литературы. Если раньше литература на иностранных языках привозилась из-за рубежа, это были книги, выпущенные за границей, то сейчас их ввоз прекратился, и их стали выпускать российские издательства, пояснила она.
Кроме того, Ларина отметила, что английская литература лучше продается в розницу, а не на маркетплейсах, которые значительно увеличили свои показатели в объеме продаж за последний год. По ее данным, несмотря на повышения спроса на литературу на английском языке, интерес аудитории к изучению английского падает, при этом повышается интерес к восточным языкам.
Из книжных трендов Ларина также отметила возросший интерес к эзотерике (на 151,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом), кулинарии (186,5%), истории (140,6%), искусству (150,1%), а также домоводству и строительству (181,3%).
«
"Очень сильно выросла ниша кулинарии, в ней очень поменялся тренд. Сейчас кулинарные книги в моде, в основном, по сериалам, фанатские книги и аниме, безусловно", - поделилась глава департамента.
Она также подчеркнула укрепившуюся связь между нон-фикшн-книгами и кинопродуктами: фильмами, сериалами и телепрограммами. Например, популярность сериалов "Наследие" и "Медичи" поспособствовало выпуску серии "Династия".
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