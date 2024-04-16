https://ria.ru/20240416/sk-1940323761.html

В Петербурге возбудят дело после сообщения об избиении участника СВО

В Петербурге возбудят дело после сообщения об избиении участника СВО - РИА Новости, 16.04.2024

В Петербурге возбудят дело после сообщения об избиении участника СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника СВО в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:41

2024-04-16T10:41

2024-04-16T15:50

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника СВО в Санкт-Петербурге, сообщает СК России в Telegram-канале."В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции и представить доклад об установленных обстоятельствах, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20231015/peterburg-1902898620.html

россия

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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)