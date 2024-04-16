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Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 16.04.2024 (обновлено: 15:37 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/sholts-1940392192.html
Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию
Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию - РИА Новости, 16.04.2024
Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в КНР попросил председателя республики Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:26
2024-04-16T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
германия
олаф шольц
си цзиньпин
владимир путин
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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в КНР попросил председателя республики Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в РФ, об этом сам политик написал в соцсети X. "Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию", - написал Шольц. По мнению канцлера ФРГ, это могло бы способствовать тому, чтобы произошел отвод войск, и конфликт на Украине тем самым бы закончился. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать РФ, и схожие конференции в будущем. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940389549.html
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в мире, китай, россия, германия, олаф шольц, си цзиньпин, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Германия, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО
Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на РФ, чтобы прекратить конфликт на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в КНР попросил председателя республики Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в РФ, об этом сам политик написал в соцсети X.
«
"Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию", - написал Шольц.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине
Вчера, 10:56
По мнению канцлера ФРГ, это могло бы способствовать тому, чтобы произошел отвод войск, и конфликт на Украине тем самым бы закончился. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать РФ, и схожие конференции в будущем.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.
Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором
Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияГерманияОлаф ШольцСи ЦзиньпинВладимир ПутинНАТО
 
 
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