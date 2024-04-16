https://ria.ru/20240416/sholts-1940392192.html

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию - РИА Новости, 16.04.2024

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в КНР попросил председателя республики Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:26

2024-04-16T15:26

2024-04-16T15:37

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в КНР попросил председателя республики Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в РФ, об этом сам политик написал в соцсети X. "Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию", - написал Шольц. По мнению канцлера ФРГ, это могло бы способствовать тому, чтобы произошел отвод войск, и конфликт на Украине тем самым бы закончился. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать РФ, и схожие конференции в будущем. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html

https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940389549.html

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