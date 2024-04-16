https://ria.ru/20240416/sholts-1940318136.html

Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц

Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц - РИА Новости, 16.04.2024

Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:13

2024-04-16T10:13

2024-04-16T11:46

в мире

китай

германия

пекин

олаф шольц

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. "Совершенно очевидно - мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи здесь в Пекине - что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова канцлера приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20230918/posol-1897054710.html

китай

германия

пекин

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в мире, китай, германия, пекин, олаф шольц, си цзиньпин