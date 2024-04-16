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Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц - РИА Новости, 16.04.2024
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:13
2024-04-16T10:13
2024-04-16T11:46
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. "Совершенно очевидно - мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи здесь в Пекине - что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова канцлера приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20230918/posol-1897054710.html
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в мире, китай, германия, пекин, олаф шольц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Пекин, Олаф Шольц, Си Цзиньпин
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц
Канцлер ФРГ: никто не может угрожать применением ядерного оружия