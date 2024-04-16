Рейтинг@Mail.ru
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 16.04.2024 (обновлено: 11:46 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/sholts-1940318136.html
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц - РИА Новости, 16.04.2024
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:13
2024-04-16T11:46
в мире
китай
германия
пекин
олаф шольц
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. "Совершенно очевидно - мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи здесь в Пекине - что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова канцлера приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20230918/posol-1897054710.html
китай
германия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a299b0c4ac8730371d66130eefab002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, германия, пекин, олаф шольц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Пекин, Олаф Шольц, Си Цзиньпин
Ни одна страна не может угрожать применением ядерного оружия, заявил Шольц

Канцлер ФРГ: никто не может угрожать применением ядерного оружия

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил во вторник, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия.
«
"Совершенно очевидно - мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи здесь в Пекине - что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова канцлера приводит пресс-служба правительства Германии.
Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году. В прошлый раз Шольц посещал Китай в ноябре 2022 года.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
18 сентября 2023, 18:16
 
В миреКитайГерманияПекинОлаф ШольцСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала