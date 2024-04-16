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В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане" - РИА Новости, 16.04.2024
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12:49 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/sapsan-1940351594.html
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане" - РИА Новости, 16.04.2024
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"
Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:49
2024-04-16T12:49
происшествия
москва
санкт-петербург
московская межрегиональная транспортная прокуратура
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже передали родителям, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В минувшие выходные 17-летний подросток прибыл зацепом на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Таким же способом он намеревался добраться обратно, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале и помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московская межрегиональная и Северо-Западная транспортные прокуратуры проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности железнодорожного движения, работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции.
https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932870964.html
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происшествия, москва, санкт-петербург, московская межрегиональная транспортная прокуратура, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"

Подростка, прибывшего зацепом на "Сапсане", задержали и передали родителям

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на вокзале
Поезд Сапсан на вокзале - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" на вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже передали родителям, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«
"В минувшие выходные 17-летний подросток прибыл зацепом на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Таким же способом он намеревался добраться обратно, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале и помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Московская межрегиональная и Северо-Западная транспортные прокуратуры проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности железнодорожного движения, работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции.
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