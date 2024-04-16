https://ria.ru/20240416/sapsan-1940351594.html
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане" - РИА Новости, 16.04.2024
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"
Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:49
2024-04-16T12:49
2024-04-16T12:49
происшествия
москва
санкт-петербург
московская межрегиональная транспортная прокуратура
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_0:62:1211:743_1920x0_80_0_0_4581a3f7ee9d05862b3e63146d73b81a.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже передали родителям, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В минувшие выходные 17-летний подросток прибыл зацепом на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Таким же способом он намеревался добраться обратно, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале и помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московская межрегиональная и Северо-Западная транспортные прокуратуры проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности железнодорожного движения, работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции.
https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932870964.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_69:0:1134:799_1920x0_80_0_0_6eb3ce31a872a29f3475eca9249461e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, московская межрегиональная транспортная прокуратура, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"
Подростка, прибывшего зацепом на "Сапсане", задержали и передали родителям