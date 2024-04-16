https://ria.ru/20240416/sapsan-1940351594.html

В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"

В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане" - РИА Новости, 16.04.2024

В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"

Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:49

2024-04-16T12:49

2024-04-16T12:49

происшествия

москва

санкт-петербург

московская межрегиональная транспортная прокуратура

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подросток, прибывший зацепом на "Сапсане" из Москвы в Санкт-Петербург, таким же способом намеревался вернуться обратно, но на вокзале его задержали, а позже передали родителям, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "В минувшие выходные 17-летний подросток прибыл зацепом на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Таким же способом он намеревался добраться обратно, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции на Московском вокзале и помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы", - говорится в сообщении. Отмечается, что Московская межрегиональная и Северо-Западная транспортные прокуратуры проверят все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности железнодорожного движения, работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции.

https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932870964.html

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