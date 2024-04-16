https://ria.ru/20240416/san-1940286947.html
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане - РИА Новости, 16.04.2024
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане
Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:44
2024-04-16T01:44
2024-04-16T01:44
москва
андрей кураев
константинопольский патриархат
русская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868581682_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_366f2d93cc09dbf9419fa44b6d38eee8.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и "приеме в Константинопольский патриархат". Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Кураева* сана за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева* и отсутствие покаяния. "Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде... Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", – говорится в переводе документа на греческом языке, который опубликовал бывший протодиакон Русской православной церкви.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231223/grazhdanstvo-1917608513.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868581682_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_5acdd75abfc850a1a30db5920ca51696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей кураев, константинопольский патриархат, русская православная церковь, в мире
Москва, Андрей Кураев, Константинопольский патриархат, Русская православная церковь, В мире
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане
Андрей Кураев заявил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане