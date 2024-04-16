https://ria.ru/20240416/san-1940286947.html

Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане

Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане - РИА Новости, 16.04.2024

Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане

Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T01:44

2024-04-16T01:44

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и "приеме в Константинопольский патриархат". Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Кураева* сана за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева* и отсутствие покаяния. "Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде... Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", – говорится в переводе документа на греческом языке, который опубликовал бывший протодиакон Русской православной церкви.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231223/grazhdanstvo-1917608513.html

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москва, андрей кураев, константинопольский патриархат, русская православная церковь, в мире