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Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане - РИА Новости, 16.04.2024
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01:44 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/san-1940286947.html
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане - РИА Новости, 16.04.2024
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане
Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:44
2024-04-16T01:44
москва
андрей кураев
константинопольский патриархат
русская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и "приеме в Константинопольский патриархат". Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Кураева* сана за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева* и отсутствие покаяния. "Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде... Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", – говорится в переводе документа на греческом языке, который опубликовал бывший протодиакон Русской православной церкви.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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москва, андрей кураев, константинопольский патриархат, русская православная церковь, в мире
Москва, Андрей Кураев, Константинопольский патриархат, Русская православная церковь, В мире
Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане

Андрей Кураев заявил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Кураев*
Андрей Кураев* - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Кураев*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о "восстановлении в сане" и "приеме в Константинопольский патриархат".
Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Кураева* сана за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева* и отсутствие покаяния.
"Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде... Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", – говорится в переводе документа на греческом языке, который опубликовал бывший протодиакон Русской православной церкви.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Андрей Кураев* - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Иноагент Кураев* заявил, что не откажется от гражданства России
23 декабря 2023, 04:22
 
МоскваАндрей КураевКонстантинопольский патриархатРусская православная церковьВ мире
 
 
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