https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково

Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково - РИА Новости, 16.04.2024

Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково

Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в "Пулково" из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:28

2024-04-16T16:28

2024-04-16T17:14

происшествия

калининград

москва

россия

пулково (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в "Пулково" из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что 16 апреля поступило сообщение, что самолет маршрутом Калининград-Москва запросил аварийную посадку из-за технеисправности в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал. Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

https://ria.ru/20240326/samolet-1935808623.html

калининград

москва

россия

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происшествия, калининград, москва, россия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)