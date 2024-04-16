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Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково - РИА Новости, 16.04.2024
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16:28 16.04.2024 (обновлено: 17:14 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково
Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково - РИА Новости, 16.04.2024
Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково
Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в "Пулково" из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:28
2024-04-16T17:14
происшествия
калининград
москва
россия
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в "Пулково" из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что 16 апреля поступило сообщение, что самолет маршрутом Калининград-Москва запросил аварийную посадку из-за технеисправности в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал. Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
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происшествия, калининград, москва, россия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Москва, Россия, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Пулково

Летевший из Калининграда в Москву самолет сел в Пулково из-за неисправности

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следовавший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в "Пулково" из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"По факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 апреля поступило сообщение, что самолет маршрутом Калининград-Москва запросил аварийную посадку из-за технеисправности в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал.
Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Названа причина аварийной посадки Boeing 737 в Чите
26 марта, 08:50
 
ПроисшествияКалининградМоскваРоссияПулково (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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