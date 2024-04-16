https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:45

2024-04-16T15:45

2024-04-16T16:29

иран

израиль

россия

ибрахим раиси

владимир путин

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

ближний восток

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля."Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер", — говорится в заявлении.Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта."В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса", — отметили в Кремле.Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.Помимо этого, лидеры стран выступили за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов.Российский президент также поздравил коллегу и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и отмечавшимся на днях праздником Ураза-байрам.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Тегерана.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание", но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, это будет сделано в координации с США.

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https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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