https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:45
2024-04-16T15:45
2024-04-16T16:29
иран
израиль
россия
ибрахим раиси
владимир путин
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
ближний восток
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля."Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер", — говорится в заявлении.Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта."В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса", — отметили в Кремле.Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.Помимо этого, лидеры стран выступили за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов.Российский президент также поздравил коллегу и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и отмечавшимся на днях праздником Ураза-байрам.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Тегерана.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание", но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, это будет сделано в координации с США.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, россия, ибрахим раиси, владимир путин, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
Иран, Израиль, Россия, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с президентом Ирана Раиси обострение ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба
Кремля.
"Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске
и предпринятых Ираном ответных мер", — говорится в заявлении.
Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта.
"В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса", — отметили в Кремле.
Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
Помимо этого, лидеры стран выступили за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов.
Российский президент также поздравил коллегу и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и отмечавшимся на днях праздником Ураза-байрам.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Тегерана.
Эскалация между Ираном и Израилем
В субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль
. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН
назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание", но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.
Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, это будет сделано в координации с США.