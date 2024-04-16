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В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов - РИА Новости, 16.04.2024
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22:01 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/polis-1940469443.html
В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов
В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов - РИА Новости, 16.04.2024
В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов
Банк России рассматривает возможность ввести короткий полис ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:01
2024-04-16T22:01
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банк России рассматривает возможность ввести короткий полис ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для таксистов, стоимость полиса будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи в год, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. "Мы опубликовали проект указания по ОСГОП, в соответствии с этим указанием цена годового полиса для таксиста будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей. Мы ожидаем, что это - нормальный работающий инструмент. Мы готовы вести диалог, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок". Поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной "автогражданки" сроком от одного дня до трех месяцев, вступили в силу 2 марта. Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если им не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.
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россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, осаго, общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, ОСАГО, Общество
В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов

ЦБ РФ рассматривает возможность ввести короткий полис ОСГОП для таксистов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Автомобили такси. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банк России рассматривает возможность ввести короткий полис ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для таксистов, стоимость полиса будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи в год, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
"Мы опубликовали проект указания по ОСГОП, в соответствии с этим указанием цена годового полиса для таксиста будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей. Мы ожидаем, что это - нормальный работающий инструмент. Мы готовы вести диалог, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок".
Поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной "автогражданки" сроком от одного дня до трех месяцев, вступили в силу 2 марта. Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если им не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.
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