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Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая - РИА Новости, 16.04.2024
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16:58 16.04.2024 (обновлено: 17:38 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/pentagon-1940420210.html
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая - РИА Новости, 16.04.2024
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая
Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:58
2024-04-16T17:38
в мире
сша
китай
ллойд остин
дун цзюнь
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона. Решение возобновить контакты по военной линии между двумя странами было принято по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре минувшего года. Возобновление контактов произошло после почти полуторагодичной паузы, которая стала следствием поездки в 2022 году на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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в мире, сша, китай, ллойд остин, дун цзюнь
В мире, США, Китай, Ллойд Остин, Дун Цзюнь
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая

Пентагон: Остин и глава Минобороны Китая Дун Цзюнь провели первую беседу

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
Решение возобновить контакты по военной линии между двумя странами было принято по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре минувшего года.
Возобновление контактов произошло после почти полуторагодичной паузы, которая стала следствием поездки в 2022 году на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
27 марта, 12:39
 
В миреСШАКитайЛлойд ОстинДун Цзюнь
 
 
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