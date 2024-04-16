https://ria.ru/20240416/pentagon-1940420210.html

Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая

Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая - РИА Новости, 16.04.2024

Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:58

2024-04-16T16:58

2024-04-16T17:38

в мире

сша

китай

ллойд остин

дун цзюнь

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона. Решение возобновить контакты по военной линии между двумя странами было принято по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре минувшего года. Возобновление контактов произошло после почти полуторагодичной паузы, которая стала следствием поездки в 2022 году на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, ллойд остин, дун цзюнь