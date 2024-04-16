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Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая - РИА Новости, 16.04.2024
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая
Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:58
2024-04-16T16:58
2024-04-16T17:38
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Китая Дун Цзюнь во вторник провели первую беседу по телефону, сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона. Решение возобновить контакты по военной линии между двумя странами было принято по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре минувшего года. Возобновление контактов произошло после почти полуторагодичной паузы, которая стала следствием поездки в 2022 году на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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в мире, сша, китай, ллойд остин, дун цзюнь
В мире, США, Китай, Ллойд Остин, Дун Цзюнь
Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая
Пентагон: Остин и глава Минобороны Китая Дун Цзюнь провели первую беседу