https://ria.ru/20240416/pensii-1940291070.html

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае - РИА Новости, 16.04.2024

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае

Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T03:26

2024-04-16T03:26

2024-04-16T03:26

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят в мае, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. "Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сказала Рыжих. Она отметила, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, зарплаты, а также страховых взносов. "Помимо указанных категорий, на повышение пенсий могут рассчитывать граждане, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности (им увеличат фиксированную выплату вдвое). Кроме того, аналогичное увеличение фиксированной выплаты будет положено пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае текущего года", - уточнила эксперт. Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.

https://ria.ru/20240415/pensii-1940185140.html

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общество, санкт-петербург, россия