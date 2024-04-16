https://ria.ru/20240416/pensii-1940291070.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае
Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:26
2024-04-16T03:26
2024-04-16T03:26
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят в мае, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. "Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сказала Рыжих. Она отметила, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, зарплаты, а также страховых взносов. "Помимо указанных категорий, на повышение пенсий могут рассчитывать граждане, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности (им увеличат фиксированную выплату вдвое). Кроме того, аналогичное увеличение фиксированной выплаты будет положено пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае текущего года", - уточнила эксперт. Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.
https://ria.ru/20240415/pensii-1940185140.html
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общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в мае
Эксперт Рыжих: в мае повысят пенсии работников угольной промышленности
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят в мае, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.
"Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сказала Рыжих.
Она отметила, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, зарплаты, а также страховых взносов.
"Помимо указанных категорий, на повышение пенсий могут рассчитывать граждане, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности (им увеличат фиксированную выплату вдвое). Кроме того, аналогичное увеличение фиксированной выплаты будет положено пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае текущего года", - уточнила эксперт.
Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.