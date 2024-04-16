https://ria.ru/20240416/pavodki-1940375144.html
Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками
Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками - РИА Новости, 16.04.2024
Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками
Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы могут привести к чрезвычайной ситуации, как это было в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:22
2024-04-16T14:22
2024-04-16T15:16
россия
курганская область
архангельск
николай патрушев
наводнения в россии — 2024
происшествия
оренбургская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы могут привести к чрезвычайной ситуации, как это было в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой работе есть и на северо-западе России, надо не допускать такого развития событий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В Северо-Западном федеральном округе "имеются нерешённые проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации", констатировал Патрушев на совещании в Архангельске. "Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьёзным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях", - добавил он. Патрушев обрисовал текущую обстановку в регионах, пострадавших от стихии. "По поручению президента России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Но такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать", - сказал секретарь Совбеза."Важно непрерывно вести анализ развития паводковой ситуации и незамедлительно предпринимать необходимые меры по недопущению осложнения оперативной обстановки", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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россия, курганская область, архангельск, николай патрушев, наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургская область
Россия, Курганская область, Архангельск, Николай Патрушев, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Оренбургская область
Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками
Патрушев: недостатки в прогнозах и реагировании привели к ЧС с паводками
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы могут привести к чрезвычайной ситуации, как это было в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой работе есть и на северо-западе России, надо не допускать такого развития событий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В Северо-Западном федеральном округе "имеются нерешённые проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации", констатировал Патрушев на совещании в Архангельске
.
"Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьёзным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях", - добавил он.
Патрушев обрисовал текущую обстановку в регионах, пострадавших от стихии.
"По поручению президента России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Но такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать", - сказал секретарь Совбеза.
"Важно непрерывно вести анализ развития паводковой ситуации и незамедлительно предпринимать необходимые меры по недопущению осложнения оперативной обстановки", - подчеркнул Патрушев.