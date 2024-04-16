https://ria.ru/20240416/pavodki-1940375144.html

Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками

Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками - РИА Новости, 16.04.2024

Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками

Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы могут привести к чрезвычайной ситуации, как это было в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:22

2024-04-16T14:22

2024-04-16T15:16

россия

курганская область

архангельск

николай патрушев

наводнения в россии — 2024

происшествия

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940090471_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed071bd3f1836dd5fd0e64a54bed0b79.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы могут привести к чрезвычайной ситуации, как это было в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой работе есть и на северо-западе России, надо не допускать такого развития событий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В Северо-Западном федеральном округе "имеются нерешённые проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации", констатировал Патрушев на совещании в Архангельске. "Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьёзным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях", - добавил он. Патрушев обрисовал текущую обстановку в регионах, пострадавших от стихии. "По поручению президента России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Но такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать", - сказал секретарь Совбеза."Важно непрерывно вести анализ развития паводковой ситуации и незамедлительно предпринимать необходимые меры по недопущению осложнения оперативной обстановки", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

курганская область

архангельск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курганская область, архангельск, николай патрушев, наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургская область