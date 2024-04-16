https://ria.ru/20240416/pavodki-1940305252.html
В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков
В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков - РИА Новости, 16.04.2024
В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков
Всего в Бурятии подтоплено 473 приусадебных участка, сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:52
2024-04-16T08:52
2024-04-16T08:52
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 16 апр – РИА Новости. Всего в Бурятии подтоплено 473 приусадебных участка, сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. "По оперативным данным МЧС, по Республике Бурятия всего подтоплено 473 приусадебных участка: 420 в СНТ "Колос" (Прибайкальский район), 35 в "СНТ Академия" (Улан-Удэ), 18 в микрорайоне "Зеленая поляна" (Сотниково), 2 жилых дома в СНТ "Академия", - говорится в сообщении. При этом в ГУ МЧС по региону сообщили, что утром во вторник проведены взрывные работы для ослабления затора льда на реке Селенга, в ближайшее время будет произведен ещё один взрыв. Работы проводятся военнослужащими инженерно-саперного подразделения ВВО во взаимодействии с подразделениями МЧС России по республике Бурятия. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что для их выполнения в район доставлено свыше полутонны взрывчатых веществ. В Иволгинском и Прибайкальском районах республики, а также в пределах СНТ "Академия" и микрорайона Мостовой в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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происшествия, прибайкальский район, улан-удэ, республика бурятия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Прибайкальский район, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Наводнения в России — 2024
В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков
В Бурятии затопило 473 приусадебных участка