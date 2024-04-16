https://ria.ru/20240416/patrushev-1940374972.html

Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции

Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции - РИА Новости, 16.04.2024

Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции

Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:22

2024-04-16T14:22

2024-04-16T14:24

здоровье - общество

россия

архангельск

николай патрушев

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", - сказал он в Архангельске на совещании по безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Президентом РФ определена задача по кардинальному обновлению подходов к миграционной политике с учётом обеспечения национальных интересов и безопасности общества, сохранения российской культурной и языковой самобытности, напомнил Патрушев. "Учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20240416/rieltory-1940210444.html

https://ria.ru/20231027/prestupnost-1905668262.html

россия

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здоровье - общество, россия, архангельск, николай патрушев