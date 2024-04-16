https://ria.ru/20240416/patrushev-1940374972.html
Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции
Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции - РИА Новости, 16.04.2024
Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции
Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:22
2024-04-16T14:22
2024-04-16T14:24
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", - сказал он в Архангельске на совещании по безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Президентом РФ определена задача по кардинальному обновлению подходов к миграционной политике с учётом обеспечения национальных интересов и безопасности общества, сохранения российской культурной и языковой самобытности, напомнил Патрушев. "Учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий", - добавил он.
https://realty.ria.ru/20240416/rieltory-1940210444.html
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здоровье - общество, россия, архангельск, николай патрушев
Здоровье - Общество, Россия, Архангельск, Николай Патрушев
Патрушев призвал усилить противодействие нелегальной миграции
Патрушев: необходимо пресекать попытки формирования этнических анклавов
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма, надо усилить противодействие ей на северо-западе России, пресекать попытки формирования этнических анклавов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", - сказал он в Архангельске на совещании по безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
Президентом РФ определена задача по кардинальному обновлению подходов к миграционной политике с учётом обеспечения национальных интересов и безопасности общества, сохранения российской культурной и языковой самобытности, напомнил Патрушев.
"Учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий", - добавил он.