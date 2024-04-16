В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху
Памятник Николаю Рериху установят в деревне Извара Ленинградской области
Ленинградская область. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Памятник художнику Николаю Рериху планируется установить в деревне Извара Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
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"Скульптуру художнику и сценографу Николаю Рериху установят в деревне Извара Волосовского района", - говорится в сообщении.
В Изваре находится музей-усадьба Рериха. Усадьба принадлежала Константину Федоровичу Рериху (отцу Николая Рериха) с 1872 по 1900 год. Она была "родным гнездом" для Николая Рериха, источником его вдохновения и творчества. Извара в течение всей жизни Рериха занимала особое место.
Памятник планируется установить на территории сквера имени Рериха в деревне Извара в честь 150-летия со дня рождения великого русского художника.
Региональный союз художников определил четыре концепции памятника, которые прошли во второй этап творческого конкурса. В состав комиссии вошли представители администрации Ленинградской области, некоммерческих фондов, областного союза художников, художники и скульпторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Участники будут дорабатывать проекты до середины мая. Во второй половине мая планируется проведение итоговой конкурсной комиссии, которая определит победителя.
Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. Им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакт Рериха, который стал первым договором в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.
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