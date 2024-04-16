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В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху - РИА Новости, 16.04.2024
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23:16 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/pamyatnik-1940477357.html
В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху
В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху - РИА Новости, 16.04.2024
В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху
Памятник художнику Николаю Рериху планируется установить в деревне Извара Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T23:16
2024-04-16T23:16
ленинградская область
санкт-петербург
николай рерих
императорская академия художеств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Памятник художнику Николаю Рериху планируется установить в деревне Извара Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "Скульптуру художнику и сценографу Николаю Рериху установят в деревне Извара Волосовского района", - говорится в сообщении. В Изваре находится музей-усадьба Рериха. Усадьба принадлежала Константину Федоровичу Рериху (отцу Николая Рериха) с 1872 по 1900 год. Она была "родным гнездом" для Николая Рериха, источником его вдохновения и творчества. Извара в течение всей жизни Рериха занимала особое место. Памятник планируется установить на территории сквера имени Рериха в деревне Извара в честь 150-летия со дня рождения великого русского художника. Региональный союз художников определил четыре концепции памятника, которые прошли во второй этап творческого конкурса. В состав комиссии вошли представители администрации Ленинградской области, некоммерческих фондов, областного союза художников, художники и скульпторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Участники будут дорабатывать проекты до середины мая. Во второй половине мая планируется проведение итоговой конкурсной комиссии, которая определит победителя. Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. Им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакт Рериха, который стал первым договором в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.
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ленинградская область, санкт-петербург, николай рерих, императорская академия художеств
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Николай Рерих, Императорская академия художеств
В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху

Памятник Николаю Рериху установят в деревне Извара Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛенинградская область
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ленинградская область. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Памятник художнику Николаю Рериху планируется установить в деревне Извара Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
«
"Скульптуру художнику и сценографу Николаю Рериху установят в деревне Извара Волосовского района", - говорится в сообщении.
В Изваре находится музей-усадьба Рериха. Усадьба принадлежала Константину Федоровичу Рериху (отцу Николая Рериха) с 1872 по 1900 год. Она была "родным гнездом" для Николая Рериха, источником его вдохновения и творчества. Извара в течение всей жизни Рериха занимала особое место.
Памятник планируется установить на территории сквера имени Рериха в деревне Извара в честь 150-летия со дня рождения великого русского художника.
Региональный союз художников определил четыре концепции памятника, которые прошли во второй этап творческого конкурса. В состав комиссии вошли представители администрации Ленинградской области, некоммерческих фондов, областного союза художников, художники и скульпторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Участники будут дорабатывать проекты до середины мая. Во второй половине мая планируется проведение итоговой конкурсной комиссии, которая определит победителя.
Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. Им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакт Рериха, который стал первым договором в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.
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В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургНиколай РерихИмператорская академия художеств
 
 
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