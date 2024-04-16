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Сильный дождь начался в Орске

Сильный дождь начался в Орске - РИА Новости, 16.04.2024

Сильный дождь начался в Орске

Сильный дождь начался в Орске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:58

2024-04-16T12:58

2024-04-16T13:00

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская обл.), 16 апр - РИА Новости. Сильный дождь начался в Орске, передаёт корреспондент РИА Новости. Погода ухудшилась в городе в ночь на вторник, всю ночь шёл дождь, утром он прекратился. В обед в Орске снова начался ливень, его сопровождает сильный ветер. Как следует из данных сервиса "Яндекс погода", с четверга в городе начнётся потепление, осадков не ожидается. До конца недели температура может подняться до +28 градусов. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.

орск

оренбургская область

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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024