https://ria.ru/20240416/orsk-1940324278.html

Пенсионерка рассказала, как ее спасли из затопленного дома в Орске

Пенсионерка рассказала, как ее спасли из затопленного дома в Орске - РИА Новости, 16.04.2024

Пенсионерка рассказала, как ее спасли из затопленного дома в Орске

Пенсионерка из Орска Элла Шрейнер рассказала РИА Новости, как их вместе с мужем и животными спасали из затопленного дома в поселке Малый Кумак. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:51

2024-04-16T10:51

2024-04-16T10:54

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ОРСК (Оренбургская обл.), 16 апр - РИА Новости. Пенсионерка из Орска Элла Шрейнер рассказала РИА Новости, как их вместе с мужем и животными спасали из затопленного дома в поселке Малый Кумак. "Мы заселились сюда (в ПВР - ред.) самые первые. Нас сняли на лодках уже, потому что у нас первый этаж уже начало затапливать. У нас частный дом двухэтажный. Не хотели уезжать, но когда чувствуем, что уже заходит (вода - ред.) на первый этаж, первая ступенька крыльца, хочешь - не хочешь. Мы приехали сюда с мужем и кошкой. Она у нас родила, лежит здесь в коробочке", - рассказала женщина. По ее словам, вода начала подступать к дому утром 5 апреля, сначала она пребывала потихоньку, а потом началось сильное наводнение. "В пять часов вечера мы уже уехали на пожарной машине, нас в кабину затолкали с собакой и кошками. Собаку мы, правда, в Малом Кумачке, там повыше которые живут, там оставили. Привязали в одном дворе, за ней смотрели пять дней", - уточнила женщина. Она добавила, что в то время когда вода начала прибывать, ей не было страшно, уже "не тот возраст". "Я же видела, как нас спасают, что к нам ребята такие сильные... В последний момент, правда, они: "Ну что вы просто так? Давайте мы вам телевизор". Сняли быстро телевизор, на второй этаж отнесли... А мы так растерялись, что не знали вообще, что делать, лишь бы кошку и собаку спасти", - рассказала женщина. Она уточнила, что в их спасении принимали участие 6 человек разного возраста. Сейчас в доме вода уже сошла, только подвалы заполнены водой. "Муж после завтрака уезжает, берет помпу и откачивает воду сам. Он помощи не просит, говорит: "Ну, что? Помпа сама себе качает, а я стою". Кого просить? А помпу нам сосед дал, себе откачал первую неделю и нам дал откачивать. И уже очередь занимают следующие наши соседи откачивать воду", - рассказала пенсионерка. Орчанка сообщила, что в их с мужем доме первый этаж был затоплен на 1,5 метра. Пострадали многие вещи, особенно жалко холодильники, без которых летом будет сложно. "Естественно, вся мебель лежит, два холодильника на спине лежат, два морозильника лежат на спине. Ладно хоть не на крышке, а на спине. Чтобы мы, когда сошла вода, могли пройти, открыть их и оттуда... всю заморозку выбросить в мусорку", - добавила женщина. "Но ребята тоже обещали помочь, говорят: "Как только вы будете готовы, как откачаете подвал, мы поможем вытащить всю эту мебель тяжелую", - сказала она. Орчанка добавила, что о возвращении в дом пока говорить рано - еще электричество не полноценно работает, вечером его дают, а на следующей день отключают. "У меня там рассада на втором этаже. Разве можно оставить? Собака скучает, мы ее уже в свой двор перевели. Надо домой. Но только тогда, как я смогу там находиться", - сказала женщина. Она также сообщила, что комиссия по оценке ущерба у них пока не была. Они с мужем решили вытаскивать всю мебель, не дожидаясь их. "Как же они могут успеть всех сразу? Мы все сняли на видео, сфотографировали все, это есть", - уточнила орчанка. Она рассказала, что несмотря на то, что им с мужем по 70 лет, они остаются оптимистами. "Все-таки у нас остался живой второй этаж, мы можем жить. Другим еще хуже, у которых маленькие вот эти домики и прочее, этим настоящее горе", - сказала женщина. Орчанка также выразила надежду, что все у них будет хорошо, главное, чтобы здоровье позволило со всем справиться. У них есть дочь, но она живет с мужем и детьми в Симферополе, работают вместе с супругом учителями, поэтому пока не могут приехать, чтобы помочь. "Они не могут ни сорваться, ни попросить отпуск, там у них ученики, учителей не хватает, загруженность такая. Летом обещали... всей семьей приедут - внуки, дочь, зять - разгребать дальше", - пояснила она. Женщина рассказала, что им на помощь с мужем в дни затопления приехал ее брат, однако они уже были в тот момент в пункте временного размещения. Орчанка вместе с мужем находится в ПВР №35 в посёлке ОЗТП. Она отметила, что им там очень нравится. "Питание хорошее в том плане, что диетическое, ну, нормальное, не жирное, жареное. Сытно, нормально... Я считаю, очень хорошо, как в доме отдыха, как раньше было в советское время, так и у нас сейчас", - рассказала она.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938903031.html

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прорыв дамбы в орске, происшествия, орск, наводнения в россии — 2024, россия