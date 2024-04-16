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В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров и составляет сейчас 592 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:43

2024-04-16T09:43

2024-04-16T09:50

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 16 апр – РИА Новости. В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 28 сантиметров и составляет сейчас 592 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."В Орске уровень воды в Урале снизился на 28 см и составил 592 см", - говорится в публикации.Критический уровень Урала в Орске составляет 700 сантиметров.

орск

оренбургская область

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орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024