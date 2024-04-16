https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html

Азербайджан не сделал ничего для возвращения армян, заявили в Армении

Азербайджан не сделал ничего для возвращения армян, заявили в Армении - РИА Новости, 16.04.2024

Азербайджан не сделал ничего для возвращения армян, заявили в Армении

Азербайджан не сделал ничего для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах, к чему призвал его Международный суд ООН в своем постановлении от РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:58

2024-04-16T12:58

2024-04-16T12:58

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ГААГА, 16 апр - РИА Новости. Азербайджан не сделал ничего для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах, к чему призвал его Международный суд ООН в своем постановлении от 17 ноября 2023 года, заявил на заседании суда представитель армянской делегации Егише Киракосян. Международный суд ООН на этой неделе проводит слушания по предварительным возражениям Азербайджана по иску Армении, которая обвинила Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В понедельник выступила делегация Азербайджана, во вторник слово было предоставлено представителям Армении. "Азербайджан не сделал ничего, чтобы, как было сказано в постановлении 17 ноября 2023, "обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это безопасным и беспрепятственным образом". Угрожая годами, Азербайджан осуществил этническую чистку региона и сейчас усиливает ее, систематически стирая все следы присутствия армян, включая армянское культурное и религиозное наследие. Все это происходит во время рассмотрения данного дела перед судом", - заявил Киракосян на слушаниях в Гааге во вторник. Армения 16 сентября 2021 года обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Армения 28 сентября 2023 года подала в Международный суд ООН новый иск с призывом принять обеспечительные меры в отношении Баку из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван попросил суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Азербайджан отверг обвинения Армении в "этнических чистках" в Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома. Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.

https://ria.ru/20230929/oon-1899547925.html

https://ria.ru/20230928/armeniya-1899106336.html

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в мире, справки, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, оон