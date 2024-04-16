https://ria.ru/20240416/oon-1940347660.html

В Армении заявили об отсутствии претензий на территорию Азербайджана

В Армении заявили об отсутствии претензий на территорию Азербайджана - РИА Новости, 16.04.2024

В Армении заявили об отсутствии претензий на территорию Азербайджана

Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану, она привержена созданию условий для прочного мира, заявил на заседании Международного суда ООН... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:30

2024-04-16T12:30

2024-04-16T12:40

в мире

армения

азербайджан

оон

ильхам алиев

европейский суд по правам человека (еспч)

баку

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ГААГА, 16 апр - РИА Новости. Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану, она привержена созданию условий для прочного мира, заявил на заседании Международного суда ООН представитель армянской делегации Егише Киракосян.Международный суд ООН на этой неделе проводит слушания по предварительным возражениям Азербайджана по иску Армении, которая обвинила Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В понедельник выступила делегация Азербайджана, во вторник слово было предоставлено представителям Армении."Азербайджан все чаще характеризует претензии Армении по правам человека, будь то в этом суде или в Страсбурге (ЕСПЧ - ред.), как своего рода вызов суверенитету или территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан также утверждает, что эти судебные разбирательства являются препятствием на пути к миру между двумя государствами. Азербайджан глубоко ошибается. У Армении нет претензий на территорию Азербайджана, она также привержена созданию условий для подлинного и прочного мира", - сказал Киракосян на заседании суда в Гааге во вторник.Армения 16 сентября 2021 года обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев.Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.Армения 28 сентября 2023 года подала в Международный суд ООН новый иск с призывом принять обеспечительные меры в отношении Баку из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван попросил суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Азербайджан отверг обвинения Армении в "этнических чистках" в Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома.Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

https://ria.ru/20230913/braziliya-1896206018.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, оон, ильхам алиев, европейский суд по правам человека (еспч), баку