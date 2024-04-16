https://ria.ru/20240416/olimpiada-1940361263.html
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - РИА Новости, 16.04.2024
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:29
2024-04-16T13:29
2024-04-16T13:48
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079919_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b97bfbe0e5fb6368f5107b15037ac4fb.jpg
ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы."Организаторами олимпиады, которая является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, традиционно выступают Фонд Мельниченко и химический факультет МГУ. Организатор-партнер этого года — совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ, принципиальное решение о создании которого было принято десять лет назад президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в пресс-релизе.Турнир проходит второй год в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий и включен в инициативу "Наука побеждать".В качестве участников зарегистрированы команды из 30 стран, заявки от зарубежных команд еще поступают.
https://ria.ru/20240220/olimpiada-1928568606.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079919_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e0546a7f8bd57c3abed3f03b8736ad36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, общество
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Общество
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
В Китае пройдет Менделеевская олимпиада школьников по химии 21-26 апреля