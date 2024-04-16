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В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - РИА Новости, 16.04.2024
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13:29 16.04.2024 (обновлено: 13:48 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/olimpiada-1940361263.html
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - РИА Новости, 16.04.2024
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:29
2024-04-16T13:48
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
общество
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы."Организаторами олимпиады, которая является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, традиционно выступают Фонд Мельниченко и химический факультет МГУ. Организатор-партнер этого года — совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ, принципиальное решение о создании которого было принято десять лет назад президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в пресс-релизе.Турнир проходит второй год в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий и включен в инициативу "Наука побеждать".В качестве участников зарегистрированы команды из 30 стран, заявки от зарубежных команд еще поступают.
https://ria.ru/20240220/olimpiada-1928568606.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, общество
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Общество
В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии

В Китае пройдет Менделеевская олимпиада школьников по химии 21-26 апреля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред олимпиадой
Перед олимпиадой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы.
"Организаторами олимпиады, которая является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, традиционно выступают Фонд Мельниченко и химический факультет МГУ. Организатор-партнер этого года — совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ, принципиальное решение о создании которого было принято десять лет назад президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в пресс-релизе.
Турнир проходит второй год в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий и включен в инициативу "Наука побеждать".
В качестве участников зарегистрированы команды из 30 стран, заявки от зарубежных команд еще поступают.
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