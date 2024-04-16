https://ria.ru/20240416/olimpiada-1940361263.html

В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии

В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - РИА Новости, 16.04.2024

В Китае пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии

В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:29

2024-04-16T13:29

2024-04-16T13:48

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079919_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b97bfbe0e5fb6368f5107b15037ac4fb.jpg

ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. В китайском Шэньчжэне с 21 по 26 апреля пройдет международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, сообщили организаторы."Организаторами олимпиады, которая является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, традиционно выступают Фонд Мельниченко и химический факультет МГУ. Организатор-партнер этого года — совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ, принципиальное решение о создании которого было принято десять лет назад президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в пресс-релизе.Турнир проходит второй год в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий и включен в инициативу "Наука побеждать".В качестве участников зарегистрированы команды из 30 стран, заявки от зарубежных команд еще поступают.

https://ria.ru/20240220/olimpiada-1928568606.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, общество