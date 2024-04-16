https://ria.ru/20240416/olimpiada-1940297797.html
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии - РИА Новости, 16.04.2024
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:16
2024-04-16T06:16
2024-04-16T06:38
в мире
эммануэль макрон
владимир рогов
си цзиньпин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже. Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина. "Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди. "Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://rsport.ria.ru/20240415/svischev-1940247528.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир рогов, си цзиньпин
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Си Цзиньпин
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже.
Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина
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"Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.
"Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - сказал Рогов.