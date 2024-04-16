Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 16.04.2024 (обновлено: 06:38 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/olimpiada-1940297797.html
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии - РИА Новости, 16.04.2024
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:16
2024-04-16T06:38
в мире
эммануэль макрон
владимир рогов
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934041089_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_df05c56738e61c3cb4cc57402e61e414.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже. Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина. "Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди. "Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://rsport.ria.ru/20240415/svischev-1940247528.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934041089_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_94ac1a3d216b92c1ff813002fe399a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, владимир рогов, си цзиньпин
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Си Цзиньпин
Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии

Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Сергей Гунеев / Наталья СеливерстоваМакрон
Макрон - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Сергей Гунеев / Наталья Селиверстова
Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже.
Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
"Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.
"Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - сказал Рогов.
Олимпиада 2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Одна из самых неудачных в истории?" В Госдуме сделали заявление об ОИ-2024
15 апреля, 19:42
 
В миреЭммануэль МакронВладимир РоговСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала