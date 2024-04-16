https://ria.ru/20240416/olimpiada-1940297797.html

Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии

Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии - РИА Новости, 16.04.2024

Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T06:16

2024-04-16T06:16

2024-04-16T06:38

в мире

эммануэль макрон

владимир рогов

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934041089_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_df05c56738e61c3cb4cc57402e61e414.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал лицемерием предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже. Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина. "Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди. "Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://rsport.ria.ru/20240415/svischev-1940247528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, владимир рогов, си цзиньпин