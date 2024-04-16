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Эксперт оценил вероятность вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
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04:33 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/nato-1940292655.html
Эксперт оценил вероятность вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке
Эксперт оценил вероятность вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт оценил вероятность вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке
Прямая вовлеченность НАТО в нынешний ирано-израильский конфликт маловероятна, пока реакция Израиля будет умеренной, ситуация на Ближнем Востоке останется... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T04:33
2024-04-16T04:33
в мире
израиль
иран
ближний восток
бени ганц
нато
хамас
оон
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Прямая вовлеченность НАТО в нынешний ирано-израильский конфликт маловероятна, пока реакция Израиля будет умеренной, ситуация на Ближнем Востоке останется частично контролируемой, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. "Это окажет влияние (на регион), но оно не будет очень большим", - заявил эксперт. Прежде всего, указал он, ответный воздушный удар Ирана по Израилю ознаменовал то, что теперь ситуация на Ближнем Востоке в первую очередь зависит не от Израиля и палестинского движения ХАМАС, а от Израиля и Ирана, которые являются двумя крупными региональным странами. По его мнению, "конфликт на Ближнем Востоке обостряется". Во-вторых, указал эксперт, "и Иран, и Израиль проявили некоторую сдержанность, если смотреть с иранской стороны, то Тегеран не мог не ответить на то, что посольство страны подверглось бомбардировке со стороны Израиля, в результате чего погибли люди". "Если бы не последовало ответа, то это нанесло бы ущерб репутации и статусу Ирана как региональной державы и крупной страны в исламском мире. "Но Иран не хочет окончательно рассориться, Тегеран на несколько дней отложил ответный воздушный удар по Израилю, очевидно, давая Израилю время подготовиться. Масштаб авиаударов и ущерб от них были ограниченными, а после воздушного удара представитель Ирана в ООН заявил, что ответные действия завершены, но, вместе с тем, указал, что чрезмерная реакция Израиля спровоцирует более мощный контрудар", - указал аналитик. В-третьих, добавил эксперт, "ответная воздушная атака Ирана в определенной степени продемонстрировала его стратегическую волю и решимость, повысила моральный дух и сплоченность исламских стран на Ближнем Востоке, а также укрепила статус Ирана как как крупной региональной страны и крупной державы в исламском мире". "Если Израиль даст сильный ответный удар, это может привести к расширению масштабов ситуации на Ближнем Востоке", - указал Ван Цзайбан. Наконец, добавил он, "в этом ирано-израильском конфликте, пока реакция Израиля будет умеренной, ситуация на Ближнем Востоке останется частично контролируемой, прямая вовлеченность НАТО маловероятна". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, бени ганц, нато, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Бени Ганц, НАТО, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт оценил вероятность вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

Ван Цзайбан: вмешательство НАТО на Ближнем Востоке остается маловероятным

© AP Photo / Armando BabaniНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
НАТО. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Прямая вовлеченность НАТО в нынешний ирано-израильский конфликт маловероятна, пока реакция Израиля будет умеренной, ситуация на Ближнем Востоке останется частично контролируемой, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.
"Это окажет влияние (на регион), но оно не будет очень большим", - заявил эксперт.
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Прежде всего, указал он, ответный воздушный удар Ирана по Израилю ознаменовал то, что теперь ситуация на Ближнем Востоке в первую очередь зависит не от Израиля и палестинского движения ХАМАС, а от Израиля и Ирана, которые являются двумя крупными региональным странами.
По его мнению, "конфликт на Ближнем Востоке обостряется".
Во-вторых, указал эксперт, "и Иран, и Израиль проявили некоторую сдержанность, если смотреть с иранской стороны, то Тегеран не мог не ответить на то, что посольство страны подверглось бомбардировке со стороны Израиля, в результате чего погибли люди".
"Если бы не последовало ответа, то это нанесло бы ущерб репутации и статусу Ирана как региональной державы и крупной страны в исламском мире.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Но Иран не хочет окончательно рассориться, Тегеран на несколько дней отложил ответный воздушный удар по Израилю, очевидно, давая Израилю время подготовиться. Масштаб авиаударов и ущерб от них были ограниченными, а после воздушного удара представитель Ирана в ООН заявил, что ответные действия завершены, но, вместе с тем, указал, что чрезмерная реакция Израиля спровоцирует более мощный контрудар", - указал аналитик.
В-третьих, добавил эксперт, "ответная воздушная атака Ирана в определенной степени продемонстрировала его стратегическую волю и решимость, повысила моральный дух и сплоченность исламских стран на Ближнем Востоке, а также укрепила статус Ирана как как крупной региональной страны и крупной державы в исламском мире".
"Если Израиль даст сильный ответный удар, это может привести к расширению масштабов ситуации на Ближнем Востоке", - указал Ван Цзайбан.
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Наконец, добавил он, "в этом ирано-израильском конфликте, пока реакция Израиля будет умеренной, ситуация на Ближнем Востоке останется частично контролируемой, прямая вовлеченность НАТО маловероятна".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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